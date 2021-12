Cantor do grupo II Divo é colocado em coma induzido

17/12/2021 | 08:10



Carlos Marín que é conhecido por ser um dos astros do grupo II Divo teve que ser colocado em coma induzido. Segundo informações do jornal Daily Mirror, o músico espanhol deu entrada em um hospital na Inglaterra no dia 8 de dezembro e o estado de saúde dele foi se agravando com o passar dos dias.

Se você acompanha de perto informações sobre o grupo deve ter visto que eles decidiram adiar alguns shows que já estavam marcados no Reino Unido, porque, claro, eles estão extremamente preocupados com o amigo cantor.

Infelizmente, por causa de doença, os shows finais do II Divo no Reino Unido em dezembro de 2021 foram adiados para dezembro de 2022. Pedimos desculpas aos fãs, mas estamos ansiosos pelo retorno no próximo ano e por vê-los no próximo Natal, relatou a publicação.

Que triste! Estamos torcendo pela recuperação breve de Carlos Marín.