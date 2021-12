Olhar para o futuro

Do Diário do Grande ABC



O encerramento do julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília, marca o início de uma nova história em São Caetano. Demorou, foram 396 dias de espera, mas finalmente está definido quem será o prefeito da cidade pelos próximos três anos. José Auricchio Júnior recebeu dos ministros da mais alta corte do País a legitimidade necessária para governar o município quando eles validaram os 42.842 votos que ele recebeu em 15 de novembro de 2020.



A fase de indefinições terminou ontem. De agora em diante, cabe ao prefeito eleito cumprir o plano de governo que apresentou à cidade no ano passado e que motivou a maior parte do eleitorado a optar por mantê-lo no Palácio da Cerâmica até 2024. Claro que ele terá um ano a menos para isso, o que demanda ainda mais empenho.



Ele sabe que será ainda mais fiscalizado pela população e terá de usar a experiência adquirida em três mandatos para compensar este ano que não pôde governar.



Auricchio enviou um bom sinal logo após o resultado favorável no TSE. Não tripudiou os adversários, nem mesmo quem tentou recurso para que a decisão da corte fosse postergada. Pelo contrário. Manifestou a intenção de pacificar a política de São Caetano.



Espera-se comportamento semelhante da oposição. Afinal, essa disputa já está encerrada. É mais inteligente se fortalecer para a próxima eleição do que apoiar-se em subterfúgios e outras manobras que só servem para tumultuar o ambiente, sem que nada tragam de positivo.



Auricchio montará uma nova equipe de governo, como já adiantou, e precisará escolher bem quem irá compor o primeiro escalão de seu governo. É preciso lembrar que a pandemia de Covid-19 impactou setores importantes, como saúde, educação e a economia.

Além das vidas perdidas, comércios foram fechados e muitos ficaram sem emprego e renda. A recuperação dependerá da vontade e da criatividade do prefeito, mas também do seu secretariado.