Site do Diário registra aumento de 112% no momento do julgamento<

Da Redação



17/12/2021 | 05:27



A transmissão ao vivo da sessão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na manhã de ontem, que validou a vitória de José Auricchio Júnior (PSDB) nas urnas, fez com que o site do Diário registrasse picos de audiência durante todo o dia.

Às 11h, enquanto os ministros julgavam o recurso especial do político de São Caetano, o portal registrava índice de 6.373 visualizações de páginas por hora. No mesmo horário, na quinta-feira da semana passada, o número era 3.006 visualizações de página por hora. Isso significa alta de 112% na audiência do site, comparando com o mesmo período da semana passada.

O número de usuários por hora da página eletrônica também registrou aumento. O crescimento foi de 77%, quando comparado com o resultado da quinta anterior. Entre novos usuários, o acréscimo alcançou 48%.

Assim que o Diário começou a transmissão ao vivo do julgamento, às 10h, também houve pico na duração média de sessão no site por hora. Naquele horário, o tempo médio em que usuários permanaceram no portal foi de 6min30s, alta de 103% sobre o índice registrado no mesmo horário da semana passada.