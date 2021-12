Sino centenário é roubado de capela em Ouro Fino

Heitor Agricio

17/12/2021 | 00:01



Um sino centenário da Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Ouro Fino, em Ribeirão Pires, foi furtado na quinta-feira da semana passada. O equipamento contava com sistema manual de operação e era badalado em feriados santos e na celebração das missas realizadas no local. Para roubar o objeto, que ficava em uma torre do lado de fora, os criminosos tiveram de subir altura de aproximadamente oito metros para retirar a peça, que estava presa em uma estrutura de madeira e ferro.

Feito de bronze, com 50 centímetros de diâmetro e pesando cerca de 50 quilos, o sino foi fabricado em 1900 e chegou a ser avaliado em R$ 25 mil, sem o peso histórico da peça. O objeto estava na capela Santa Cruz desde 1910 e foi levado para a nova capela em 1950, época em que foi construída.

Alisson Araujo, 36 anos, é coordenador geral da pastoral da paróquia Santa Luzia, e conta que no dia do furto pensou que o objeto havia sido retirado para manutenção. “Quando passei e reparei a falta do sino, pensei que o padre poderia ter mandado tirar para colocar uma estátua de Nossa Senhora, que acompanhava ele (sino). Só nos demos conta do furto no sábado, na hora de celebrar a missa”, relata.

As missas continuam normalmente, mas os fiéis sentem a falta do sino aos fins de semana. “Tem dois senhores que ajudaram a colocar o sino, e o pai deles cuidava desde a antiga capela. Então, dá um sentimento de tristeza muito grande em todos nós. Não é um objeto que podemos simplesmente comprar outro e colocar no lugar. Existia todo o valor sentimental e histórico do sino para a capela”, lamenta o coordenador da pastoral.

A capela fica localizada em Ouro Fino, às margens da Rodovia Índio Tibiriçá, e realiza missas aos sábados e domingos pelas manhãs