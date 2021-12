Rock in Rio 2022 anuncia Avril Lavigne e Green Day como atrações

16/12/2021 | 21:54



O Rock in Rio anunciou a presença de Avril Lavigne e Green Day como atrações no dia 9 de setembro. A cantora canadense será a principal atração do palco Sunset. Já a banda de punk rock é o último headliner do Palco Mundo da edição de 2022. Os americanos serão responsáveis por fechar a noite, que também contará com a banda Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial. O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Avril faz sua estreia no Rock in Rio e será headliner do Palco Sunset, espaço queridinho do público. Umas das atrações mais pedidas pelos fãs e pelo público do festival, a cantora canadense vai animar e emocionar com seus sucessos que marcaram os anos 2000. No repertório, canções como Sk8er Boi, Complicated, Girlfriend, When Youre Gone, My Happy Ending, entre outras.

Considerada um dos principais nomes que contribuíram para o desenvolvimento da música pop influenciada pelo punk, Avril abriu espaço para a ascensão de mulheres nesse cenário. Precedido pelo single de sucesso Complicated, o seu primeiro álbum de estúdio, chamado Let Go foi um sucesso se tornando o segundo disco mais vendido no ano de seu lançamento. Seu recém-lançado single Bite Me, é a primeira música divulgada do seu novo álbum de estúdio, que ainda não teve seu título revelado.

Headliner do Palco Mundo, a banda Green Day, também faz seu primeiro show no Rock in Rio, e deve entregar hits como American Idiot, Boulevard Of Broken Dreams, Wake Me Up When September Ends e 21 Guns, além das músicas de seu álbum Father of All Motherfuckers, lançado em 2020. O disco estreou em primeiro lugar na parada de vendas de álbuns da Billboard e em primeiro lugar no Reino Unido e na Austrália. O site americano Pitchfork declarou: "As canções mais atraentes e juvenis do Green Day em anos. O trio parece revigorado, mais como recém-chegados famintos reivindicando seu direito." Formado por Billie Joe Armstrong (guitarrista e vocalista), Mike Dirnt (baixista e vocalista) e Tré Cool (baterista) também é conhecido por embalar a plateia em seus concertos ao incluir no repertório covers de músicas históricas, entre elas Bohemian Rhapsody, do Queen, Rock and Roll All Nite, do Kiss, e Blitzkrieg Bop, dos Ramones.

Após um show memorável em 2017, o Fall Out Boy retorna ao Rock in Rio na edição de 2022. A banda de pop punk formada por Patrick Stump (vocal e guitarra), Pete Wentz (baixo), Andy Hurley (bateria) e Joe Trohman (guitarra) subirá ao Palco Mundo onde cantará seus sucessos como Centuries, Sugar, Were Goin Down, Thnks fr th Mmrse My Songs Know What You Did In The Dark.

Já o lendário rockeiro Billy Idol, que esteve no Rock in Rio em 1991, volta ao Brasil após 31 anos de sua primeira e única passagem no País para uma performance repleta de sucessos. No setlist, os fãs da Cidade do Rock podem esperar por clássicos como Rebel Yell, White Wedding, Eyes Without a Face e Dancing With Myself.

Por quarenta e cinco anos, Billy Idol tem sido um dos rostos e vozes do rock''n''roll, com um currículo artístico extenso. Primeiro artista consagrado como o frontman pronto para a câmera da Geração X, entre 1977 e 1981, Billy emergiu com três álbuns que tornaram positividade, profundidade emocional e alto pop sinônimos de punk rock. Décadas depois de seu início de carreira, Billy Idol ainda faz músicas deslizantes, agitadas e cinematográficas sobre o pecado, a redenção e o amor pelo rock''n''roll. É isso que o público encontra em The Roadside, o primeiro lançamento de material original de Billy Idol em sete anos.

E não vai faltar rock nacional nesse dia. Uma das bandas brasileiras mais queridas pelo público também foi confirmada para a próxima edição do Rock in Rio. O Capital Inicial será o responsável por abrir a noite e colocar a Cidade do Rock para tremer no dia 9 de setembro. Hits como Natasha, Primeiros Erros, À sua Maneira, Fogo e Tudo Que Vai não faltarão no setlist da banda.

Boa ação pode levar ao Rock in Rio

O Rock in Rio preparou uma ação especial para impulsionar o combate a fome no país neste fim de ano. Em uma parceria com a ONG Ação da Cidadania, o festival promove a campanha do Natal Sem Fome com o intuito de incentivar uma maior arrecadação de doações que vão levar alimentos a diversas famílias brasileiras.

Entre os dias 7 e 25 de dezembro, aqueles que realizarem doações a partir de R$ 20 para a campanha estarão concorrendo a um par de ingressos de gramado para a próxima edição do Rock in Rio. Ao todo, a promoção vai premiar 250 pares de ingressos. As doações para a ONG Ação da Cidadania em parceria com o Rock in Rio são feitas no site do Natal Sem Fome.