Empreendedorismo jovem de sucesso

16/12/2021 | 23:59



Para uns, sucesso é estabilidade financeira, enquanto para outros pode ser reconhecimento dentro de sua organização ou até promoção. Nós vivemos em mundo de constantes mudanças e temos que estar preparados para isso. Empreender é como coração pulsante, que está vivo e em constante transformação. Um jovem empreendedor iniciante deve entender que nada é imediato, que comparado a uma árvore em desenvolvimento, você tem todos os estágios básicos de vida, como o plantio, a nutrição e hidratação da semente, o cuidado e a nutrição diária até que surja o broto, que se desenvolve em pequena muda, pequena planta, árvore adulta que cria raízes e fortalece sua base, ou sua estrutura e se estabelece.



Vejo hoje que tudo começa com um propósito. Qual é o do seu negócio? Sem ele você não tem direção para seguir. Depois de saber qual é o motivo de tudo o que você busca construir, vem o que chamamos de ‘fogo que impulsiona’, ou paixão. Ela não existe sem uma real motivação, pois será o combustível deste seu propósito, fazendo com que tudo ande constantemente e se torne o motivo que faz você se levantar cedo para concretizar o que tem planejado. A base de bom empreendedor sempre vai vir internamente, das suas próprias motivações, sonhos e propósitos. A vontade, o querer realizar, a paixão, ninguém pode te transmitir, mas as habilidades técnicas necessárias para fazer alguma tarefa, isso qualquer um pode ensinar.



Nenhuma faculdade no mundo lhe ensina a empreender e ter sucesso no que você planeja, mas elas simplesmente mostram as ferramentas e as técnicas para fazê-lo. O principal, você já tem em você. Escolher bem a equipe é outro passo fundamental para o sucesso. Provavelmente o mais importante. Escolher bem quem vai empurrar o barco com você em dias bons e ruins é essencial. Como corpo, cada membro precisa do outro para funcionar, mesmo o líder, que é o cabeça, não funciona sem os braços e as pernas. Uma perna não anda direito sem a outra e um braço não é útil sem as mãos. Essa analogia está diretamente relacionada às pessoas que vão formar sua equipe.



O que deve ser construído com todo relacionamento no empreendedorismo, seja ele com sua equipe, clientes ou provedores, é a confiança. Ela é o fundamento de tudo que se vai construir dentro de empresa ou organização. É o que vai fazer seus colaboradores acordarem motivados e resolverem os problemas a que forem designados, fazer o seu cliente voltar sempre para você, mesmo que tenha tido algum problema, e é o que vai gerar crescimento e avanço constantes em qualquer área, de qualquer investimento que jovem empreendedor quiser se aventurar.



Paulo Rapuano é especialista em negócios internacionais.



Segurança

A criminalidade está aumentando em todo Grande ABC. Dia 15, por volta das 20h, o carro do meu filho foi roubado na Avenida Industrial, na altura do número 1.600. Cadê o policiamento ostensivo e a segurança de Santo André?

Ana Maria Gaiotto Mauro

São Bernardo



Auricchio

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou democrática e livre eleição municipal de São Caetano de 2020, dando ordem de posse à chapa eleita José Auricchio Júnior para prefeito e Serafín para vice. Novamente a justiça tardou, mas, como era previsto pelo candidato na própria campanha, não falharia. Lamentável que a cidade tenha permanecido durante cinco anos sob ameaça e fake news constantes por parte do grupo perdedor da eleição de 2016. Bem que neste último julgamento tentaram novamente outra prorrogação, mas que foi prontamente não reconhecida pelo presidente do TSE por ser intempestiva e vazia de novos fatos pertinentes. Eleição municipal em São Caetano, como sempre soubemos, será em outubro de 2024, e talvez não haja mais espaço dentre o eleitorado para notícias mentirosas, infundadas e semeadeiras da discórdia entre o povo de nossa cidade, depois de tão desejados três anos de governo do time Auricchio, que está à nossa frente.

Ruben J.Moreira

São Caetano



Sem leis

Ainda sobre a Alameda Campestre, no bairro Campestre, entre as ruas Vitória Régia e Das Figueiras, em Santo André, temos rachas de veículos, que também trafegam na contramão na rua do posto para chegar à Avenida Prestes Maia. Os carros e motos ficam estacionados no posto de gasolina e saem em grande velocidade. Também pelo estacionamento do restaurante, automóveis estacionam e ligam o som com cantorias e gritarias e, quando saem, em disparada, ainda buzinam. Resolveria ou proibir estacionar defronte às residências ou fazer mão única de direção sentido Figueiras por ocasião dos ônibus que trafegam na via. Esse trecho de rua e entorno são como se fossem parte de cidade do faroeste, sem lei. E, pior, lá eles têm xerife para conter os exaltados; aqui nem xerife temos. Resoluções do Contran proíbem tais aberrações, mas em Santo André não existe fiscalização.

Cláudio Luiz da Silva

Santo André



Poupatempo

Senhores, o Poupatempo virou ‘Roubatempo’! Para começar, ninguém assina as comunicações. Chega de conversinha de contenção de vírus! Não inventem desculpas para não trabalhar. Está tudo funcionando na iniciativa privada, pois por aqui não temos empregos e salários garantidos como funcionários do Poupatempo. Estão agendando tudo para atender menos e virtualizando tudo para não fazerem nada. Quando criaram o Poupatempo, nos atendiam todos os dias e a qualquer hora. Agora demoram mais de dez dias para agendar. E se o cidadão quiser resolver questão urgente? O que fazem agora todos os funcionários que cuidavam dessas tarefas?

João Carlos Melo

Capital



Auxílio Brasil

Ufa! Finalmente, com a homologação pelo Congresso da PEC dos Precatórios, que agora vai para sanção presidencial, mais de 17 milhões de famílias, a maioria do extinto Bolsa Família, já a partir de janeiro de 2022, vão passar a receber mensalmente o benefício de R$ 400 do novo programa Auxílio Brasil. Valor que é o dobro do que era pago até o mês de novembro. Longe de resolver o problema da pobreza no País, será de certo alívio para o orçamento dessas famílias. Porém, o desgoverno de Bolsonaro, que tinha outras alternativas sem que furasse o teto dos gastos, preferiu dar calote nos credores dos precatórios para viabilizar esse programa social. Agora temos que olhar para frente e esperar que Bolsonaro não faça mais besteiras, porque o Brasil só retrocede e tem um dos piores PIBs (Produtos Internos Brutos) do mundo. E com alto desemprego e pobreza, a angústia da família brasileira.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)