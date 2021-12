Paulo Serra parabeniza Auricchio pela recondução à Prefeitura de São Caetano

Sérgio Vieira

Do Diário do Grande ABC



16/12/2021 | 20:44



O prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Paulo Serra (PSDB), falou sobre a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que garantiu o quarto mandato ao prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). “O Consórcio Intermunicipal Grande ABC congratula o prefeito eleito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, pela validação de sua candidatura em 2020, e ressalta o empenho do prefeito em exercício, Tite Campanella, na administração do município durante este ano”, disse o tucano, em nota.

Durante a live do Diário (clique aqui para ver a live) na manhã desta quinta-feira (16), Auricchio afirmou que tinha falado com Paulo Serra logo após a proclamação do resultado do TSE. “A gente se falou, ele me parabenizou e tratamos de falar sobre as questões que envolvem discussões regionais”, disse Auricchio.

Com a posse do novo prefeito de São Caetano, a cidade também passa a ter oficialmente o prefeito com assento no Consórcio, já que Tite Campanella vinha ocupando interinamente a Prefeitura. Auricchio também disse que um dos primeiros assuntos que irá tratar no colegiado regional, junto com Paulo Serra e demais prefeitos, será em relação aos problemas envolvendo a FUABC (Fundação do ABC).