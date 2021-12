Casa Branca reforça que vacina da Johnson & Jhonson segue eficaz contra a covid

16/12/2021 | 20:13



Um painel consultivo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos votou pela preferência de vacinas RNA contra a covid-19 da Moderna e Pfizer em relação a da Johnson & Johnson. Questionada sobre as implicações após anúncio do CDC, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, reforçou que, até o momento, a J&J segue avaliada como eficaz para a proteção dos cidadãos americanos.

A porta-voz garantiu que a administração está pronta para agir caso haja alguma alteração na recomendação pelo CDC.

Jean-Pierre reforçou que o governo continuará a usar as ferramentas que sabe que funcionam, como a alta taxa de vacinação, para combater a pandemia. Até o momento, 71% dos americanos estão totalmente vacinados contra a covid-19 e 83% receberam ao menos uma dose do imunizante, informou a porta-voz.