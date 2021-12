Torcedores do Athletico-PR são flagrados fazendo gestos racistas contra mineiros

16/12/2021 | 18:40



O futebol brasileiro conviveu mais uma vez com episódios de racismo vindo das arquibancadas. Torcedores do Athletico-PR foram flagrados fazendo gestos racistas durante a partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, vencido por 2 a 1 pelo time mineiro. As imagens viralizaram nas redes sociais poucas horas após o confronto.

Em um dos vídeos que circulam nas redes, dois torcedores do time paranaense são vistos passando a mão no braço, mostrando a pele branca. Apesar de não ficar claro nas imagens, o gesto foi feito na direção da torcida do Atlético-MG, que ficou na parte superior atrás de uma das metas da Arena.

Já em outra imagem, uma mulher é vista imitando um macaco em um dos camarotes do estádio. No vídeo, é possível ouvir torcedores do próprio Athletico repudiando a atitude e chamando a torcedora de "racista".

Após o assunto ganhar repercussão, o Athletico-PR se pronunciou em sua conta oficial no Twitter. O clube classificou o caso como "inaceitável", destacando que racismo é crime e não medirá esforços para identificar os responsáveis.

"O apoio ao time antes, durante e depois do jogo de ontem nos mostrou o verdadeiro significado do esporte", escreveu. "Os gestos de celebração, união e amor são a verdadeira alma do futebol. São eles que devem sempre prevalecer e servir como exemplo para a nossa sociedade."