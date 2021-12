Zagueiro Cuesta renova contrato com o Internacional e frustra planos do São Paulo

16/12/2021 | 17:05



O argentino Victor Cuesta não será zagueiro do São Paulo em 2022. Ao menos é o que garante Paulo Bracks, diretor executivo do Internacional. O dirigente revelou nesta quinta-feira que o defensor renovou seu vínculo com o clube gaúcho por mais duas temporadas, até dezembro de 2023.

O time do Morumbi sugeriu uma troca com o clube gaúcho envolvendo o atacante Pablo para contar com o defensor em 2022. O técnico Rogério Ceni pediu uma renovação do elenco são-paulino e Cuesta estava nos planos. Mas o argentino é ídolo dos colorados e vai disputar sua sexta temporada no Beira-Rio.

"Ele (Cuesta) está de contrato renovado, não irá sair do Internacional", garantiu Bracks à rádio Grenal. O dirigente ainda revelou que o clube gaúcho tem negociações avançadas com o ídolo D'Alessandro por um contrato de seis meses para uma despedida oficial dos gramados no Sul.

Com o retorno de Sarabia para o Porto, Heitor ficou como única opção para a lateral-direita. Bracks disse que o clube busca mais alguém para a posição e também tenta contratar novos atacantes de área. Yuri Alberto, na mira de clubes da Europa e mesmo do futebol nacional, e Matheus Cadorini, são as únicas opções. Luiz Adriano, do Palmeiras, seria uma das alternativas para o setor.

A diretoria colorada ainda não definiu o nome do novo treinador para a vaga de Diego Aguirre, dispensado na quarta-feira, mas garante que tem de buscar reforços para não ficar para trás no mercado da bola. Paulo Bracks informou que algumas contratações serão pontuais, mas também buscará peças pedida pelo futuro técnico.