Mc Mirella e Dynho Alves já conversaram sobre polêmica com Sthe Matos: Ela precisa de um tempo

16/12/2021 | 16:10



Os fãs que estão acompanhando de perto a polêmica separação de MC Mirella e Dynho Alves já podem conferir mais um capítulo nessa história. Isso porque, de acordo com o colunista Leo Dias, os dois estão conversando sobre a situação que levou ao desentendimento.

Enquanto Dynho estava confinado em A Fazenda 13, sua intimidade com Sthe Matos incomodou a então companheira do lado de fora do reality, fazendo com que Mirella desse entrada no processo de divórcio, saísse de casa e até mesmo começasse a apagar uma tatuagem feita em homenagem a ele. Agora, no entanto, os dois teriam decidido conversar sobre a situação - e Alves alega que a funkeira está pensando sobre o ocorrido.

Estou bem melhor agora, mais tranquilo. Consegui falar com ela, sim. Ela me respondeu aqui, mandou umas mensagens aqui para mim. A gente está conversando, vamos ver no que vai dar. Tudo no tempo de Deus agora. Ela precisa de um tempo para ela pensar nas coisas, ter o momento dela, porque realmente essas coisas que aconteceram estão bem difíceis. Mas graças a Deus ela me respondeu aqui e já está mais tranquila.

Eita! Será que ainda há chances de reconciliação?