Confira a agenda do Festival de Natal de São Paulo em 2021

O Festival de Natal de São Paulo, organizado pela prefeitura da cidade, terá uma programação agitada nos próximos dias. Entre os destaques está a performance, em 17 de dezembro, das estátuas vivas da Sagrada Família, que ocorrerá a partir do meio-dia, no Largo São Francisco.

No mesmo dia, às 20h, será realizado o show “Natal Bem Brasileiro”, estrelado pelas atrizes Virgínia Rosa, Vania Bastos e Claudete Soares. A peça será apresentada no Teatro Arthur Azevedo (Alameda Paes de Barros, 955 – Mooca), com ingressos distribuídos uma hora antes na bilheteria do local.

Agenda do Festival de Natal de São Paulo

Se a sexta-feira está repleta de eventos, o mesmo vale para o fim de semana. Confira a programação completa do Festival de Natal de São Paulo 2021 nos dias 18 e 19 de dezembro.

Sábadio, 18 de dezembro

11h – Contação de histórias – O Natal Pelo Mundo e Tsuru, a História da Paz – Local : Museu da energia (Alameda Northmann, 184 – Campos Elíseos)

– Contação de histórias – O Natal Pelo Mundo e Tsuru, a História da Paz – : Museu da energia (Alameda Northmann, 184 – Campos Elíseos) 14h30 – RockFun Fest com as bandas Dead Fish, Di Ferrero, Far From Alaska e Krisiun – Local : Centro de Esportes Radicais ( Av. Pres. Castelo Branco, 5700 – Bom Retiro)

– RockFun Fest com as bandas Dead Fish, Di Ferrero, Far From Alaska e Krisiun – : Centro de Esportes Radicais ( Av. Pres. Castelo Branco, 5700 – Bom Retiro) 16h – Circo com a banda Kombi de Palhaços – Local : Parque Augusta (R. Augusta, 200 – Consolação)

– Circo com a banda Kombi de Palhaços – : Parque Augusta (R. Augusta, 200 – Consolação) 20h – Show de Simone Mazzer – Local : Igreja Sta Ifigênia (Rua Santa Ifigênia, 30 – Santa Ifigênia)

– Show de Simone Mazzer – : Igreja Sta Ifigênia (Rua Santa Ifigênia, 30 – Santa Ifigênia) 14h30, 17h e 18h – Intervenção de dança e Luz en la Oscuridad – Locais: Av. São João, Viaduto Santa Ifigênia e Pateo Metrô São Bento

Domingo, 19 de dezembro

12h – Teatro Brincadeira de Natal com grupo A Jaca Est – Local : Vale do Anhangabaú – Centro Histórico de São Paulo

– Teatro Brincadeira de Natal com grupo A Jaca Est – : Vale do Anhangabaú – Centro Histórico de São Paulo 13h – Histórias de Natal com a Bruxa Morgana – Local : CCJ (Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades)

– Histórias de Natal com a Bruxa Morgana – : CCJ (Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 – Vila dos Andrades) 17h – Cheganças, Um auto de Natal Brasileiro – Local : Vale do Anhangabaú

– Cheganças, Um auto de Natal Brasileiro – : Vale do Anhangabaú 20h – Show Pejin Altar Sagrado do Samba com Roberta Oliveira & O Bando de Lá recebendo Gloria Bonfim – Local: Centro Cultural Vila Itororó (Rua Maestro Cardim, 60 – Bela Vista)

Gastronomia no Festival de Natal

Até 22 de dezembro, diversos bares e restaurantes de São Paulo oferecerão menus especiais de Natal. Ao todo, 25 estabelecimentos prepararam promoções com pratos completos, combos de porções, bebidas, doces e cafés.

Locais como Salve Jorge, Café Girondino, Casa Godinho e Padaria Santa Efigênia fazem parte da lista. Confira os endereços participantes e menus promocionais oferecidos em homenagem ao Festival de Natal de São Paulo aqui.