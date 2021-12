Mãe da filha de André Gonçalves desabafa: Xingou a filha de todas as formas

16/12/2021 | 15:10



Tereza Seiblitz, mãe da filha mais velha de André Gonçalves, fez um longo desabafo nas redes sociais na última quarta-feira, dia 15, sobre a dívida de 109 mil reais de pensão que o ator tem com a primogênita, Manuela, 22 anos de idade.

Tereza ainda afirmou que o artista foi um pai ausente e que deixou de cumprir com as obrigações financeiras com a menina desde que ela tinha nove anos de idade, além disso ela revela que o marido de Danielle Winits não sabe a idade certa da herdeira.

Isso foi se desenrolando, ele pagando quanto queria quando queria, até que a Manuela com 18 anos, teve que estar à frente dessa questão da pensão. Ele a xingou de todas as formas. André agora abre a boca para dizer que Manuela quer o mal dele e não sabe nem a idade dela. Não é 23, é 22.

Ela ainda relata o dia em que recebeu uma ligação de André, berrando e gritando, porque ele teria que pagar o valor combinado com o advogado.

No dia em que ele viu que teria que pagar a pensão combinada, me ligou aos berros me xingando. Eu disse que estava entrando em cena. Ele disse que não queria saber que eu tinha que ouvi-lo àquela hora. É muito revelador um ator achar que pode fazer isso com uma atriz, não é? Machismo? Arrogância? (...) Não quero mais relação nenhuma com esse sujeito.