Onix: Chevrolet amplia oferta de Wi-Fi e OnStar na linha; veja novidades

Da Redação

Do 33Giga



16/12/2021 | 14:55



Em janeiro, a linha Onix, da Chevrolet, ganha novidades do ponto de vista de tecnologia e conectividade. A versões RS, LTZ e Midnight passam a receber recursos que, até agora, somente estavam disponíveis na edição Premier (top de linha).

Os novos pacotes se destacam pelo OnStar, Wi-Fi nativo, myChevrolet app, projeção sem fio e atualização remota de sistemas eletrônicos do carro. Entenda em detalhes as funcionalidades ou os serviços ofertados por cada uma dessas tecnologias.

Projeção sem fio para Apple Car Play e Android Auto na tela de 8 polegadas do MyLink;

Wi-Fi nativo com antena amplificada e sinal de internet até 12 vezes mais estável com capacidade de conexão para até sete aparelhos simultâneos;

Aplicativo myChevrolet para smartphone e smartwatch que permite comandar funções do carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas e agendar serviços na rede autorizada.

Conheça as principais interações que podem ser feitas pelo app:

Liga e desliga o motor do carro remotamente para pré-climatização da cabine;

Travamento e destravamento remoto das portas.

Localização do veículo podendo compartilhar a localização com outras pessoas;

Acionamento remoto de luzes e buzina;

Ferramenta que utiliza dados de condução do cliente para dar dicas de como reduzir o desgaste do veículo e o consumo de combustível, por exemplo;

Diagnóstico com informações a respeito da autonomia, ciclo de vida do óleo, consumo de combustível e odômetro.

OnStar no Onix

OnStar é o sistema de telemática da GM que oferece assistência personalizada 24 horas por dia, 7 dias por semana para serviços de emergência e segurança, como as situações:

Em caso de acidente, o veículo é capaz de enviar um alerta automático à central de atendimento OnStar para que um profissional entre em contato e verifique a situação e possa solicitar auxílio, se necessário. Se a vítima a bordo não atender ao chamado, órgãos públicos de emergência serão acionados;

Em situações de roubo ou furto do veículo, a central de atendimento OnStar acionará a função de rastreamento para acompanhar o deslocamento do automóvel para informar as autoridades. Ela pode também providenciar remotamente o bloqueio do motor;

Já em caso de pane seca ou qualquer problema com o veículo, o OnStar pode providenciar a devida assistência do serviço Road Assistance da Chevrolet;

Há também o diagnostico sob demanda, funcionalidade que permite detectar e alertar sobre possíveis condições irregulares nos principais sistemas do veículo, como motor, transmissão, airbag, freios ABS, controle de emissões e sistema de controle de tração.

OTA

OTA (over the air) é a tecnologia que permite atualizações de sistemas eletrônicos do veículo de maneira remota. Assim, o automóvel pode receber atualizações de programação e software sem precisar necessariamente ter que se deslocar para uma oficina. O processo é semelhante ao que já ocorre com smartphones.

Outra novidade relevante para o Onix e Onix Plus está na nova calibração do conjunto propulsor, formado por motor e transmissão. Além de redução nas emissões, as alterações refletem em melhor qualidade de dirigibilidade, o que tornam os veículos ainda mais prazerosos de guiar.

O foco do time de pesquisa e desenvolvimento de produto da GM, de acordo com a próprioa montadora, foi aprimorar os produtos Chevrolet sem que houvesse a necessidade de alterações em parâmetros como potência e torque, por exemplo.