Entrega de cerveja ou carrinho de bebê: robô sobre rodas da Hyundai é apresentado

Da Redação

Do 33Giga



16/12/2021 | 14:55



A Hyundai apresentou o robô Mobile Eccentric Droid (MobED). Trata-se de plataforma de mobilidade compacta que usa tecnologias avançadas para transporte.

O MobED traz um arranjo de design inovador. Trata-se de uma carroceria plana e retangular sobre quatro rodas grandes, com uma suspensão independente que permite postura e movimento estáveis, mesmo em solos inclinados e irregulares.

Divulgação / Hyundai Divulgação / Hyundai × × × × ×

A suspensão garante que a plataforma se mova em ambientes urbanos complexos, ajustando livremente sua distância entre eixos e os ângulos de direção.

“Desenvolvemos a plataforma MobED para superar as limitações dos robôs atuais, maximizando sua aplicação nas cidades ao melhorar dramaticamente sua mobilidade geral”, comenta Dong Jin Hyun, chefe do Laboratório de Robótica do Grupo Hyundai Motor. “Também estamos avaliando como os usuários em potencial do MobED irão expandir ainda mais suas necessidades e o uso para este tipo de tecnologia”.

MobED: rodas excêntricas

Ao ser equipado com tecnologias inovadoras, incluindo uma avançada propulsão por “rodas excêntricas” e sistemas de alta tecnologia para o controle da direção, freios e altura, o MobED se adapta a várias superfícies e ambientes.

Os três motores montados em cada roda fornecem potência e direção para as rodas, ao mesmo tempo que controlam a postura geral da carroceria.

O arranjo de design de cada roda, com um sistema de controle de direção e potência individual, permite a rotação completa no mesmo local e o movimento em qualquer direção, o que possibilita uma mobilidade altamente eficaz, mesmo em situações de muito pouco espaço.

O sistema de controle de postura baseado em um mecanismo excêntrico também estabiliza a carroceria, ajustando a altura de cada roda de acordo com a condição do solo. Os pneus de 12 polegadas do MobED ajudam ainda mais a absorver choques e vibrações.

O MobED tem 67cm de comprimento, 60 cm de largura, 33 cm de altura e pesa 50 kg. Sua distância entre eixos se expande até 65 cm, para estabilidade quando em alta velocidade, e pode ser reduzida para 45 cm para manobras em baixa velocidade em ambientes mais complexos.

Sua velocidade máxima é de 30 km/h, permitindo cerca de quatro horas de operação a partir de uma única carga em sua bateria de 2 kWh de capacidade.

Entregas ou carrinho de bebê?

Projetado para total versatilidade e modularidade, o MobED pode ser utilizado para várias aplicações, dependendo do dispositivo a ele montado. A Hyundai acredita que a capacidade de ajuste das rodas, o tamanho compacto da carroceria e a baixa vibração da plataforma tornem o MobED uma solução de tecnologia para dispositivos de entrega, orientação e filmagem.

Graças à sua capacidade de manobra, a plataforma também pode ser usada para robôs de serviço que operam tanto em ambientes internos quanto externos.

O MobED pode ser usado como um dispositivo de mobilidade para idosos ou deficientes, quando a plataforma é suficientemente ampliada para acomodar pessoas. Também pode ser utilizado como carrinho de bebês ou veículo de lazer.