Brasileiro Rodrygo está entre 5 novos casos de covid-19 no elenco do Real Madrid

16/12/2021 | 13:38



O atacante Rodrygo é o segundo brasileiro a testar positivo para a covid-19 no Real Madrid. Um dia após o compatriota Marcelo e o croata Modric serem diagnosticados com o vírus, o clube merengue anunciou mais cinco casos em seu elenco, um deles na comissão técnica.

"O Real Madrid comunica que nossos jogadores Asensio, Bale, Lunin e Rodrygo, e nosso primeiro assistente técnico, Davide Ancelotti, deram resultado positivo para a covid-19", informou o clube nesta quinta-feira.

Na quarta-feira, Marcelo e Modric foram os primeiros casos apontados no elenco. O Real Madrid não informou se seus jogadores estão assintomáticos, mas todos vão passar por regime de isolamento de 14 dias.

O surto de covid-19 no elenco pode ser oriundo do clássico com o rival Atlético de Madrid, no domingo passado, já que Oblak e Koke jogaram com gripe e febre no rival. A consequência foi o cancelamento do almoço de confraternização de Natal no clube colchonero.

Todos os jogadores do Real estiveram no Santiago Bernabéu no fim de semana. Modric e Asensio iniciaram o clássico, enquanto o brasileiro Rodrygo entrou no segundo tempo. Marcelo, Lunin e Bale não saíram da reserva.

O Real investiga a origem do surto no clube e está avaliando os demais jogadores para ver se existem novos casos no grupo. Os testes serão diários. A equipe volta a campo no domingo, novamente em casa, diante do Cádiz, pelo Campeonato

Espanhol. Por enquanto, o jogo está mantido.