Leila Pereira confirma a permanência do técnico Abel Ferreira no Palmeiras

16/12/2021 | 13:20



Leila Pereira falou pela primeira vez com os jornalistas como presidente do Palmeiras. Ela tomou posse na quarta-feira, ocasião em que se emocionou, e deu coletiva nesta quinta na Academia de Futebol. Na entrevista, a mandatária prometeu aproximar o torcedor do clube, falou que irá trabalhar para manter um time forte, negou que haja conflito de interesse sendo presidente e dona das empresas que patrocinam a agremiação e confirmou a permanência de Abel Ferreira. O treinador português tem contrato até o fim de 2022 e dará continuidade ao seu trabalho. O diretor de futebol Anderson Barros também fica no clube.

"O nosso técnico bicampeão da Libertadores fica. Tem contrato até 2022, com a possibilidade de se estender até 2023. O Abel, confirmo pra vocês, permanece conosco. Tenho certeza que ele está muito feliz no Palmeiras. E nossos milhões de torcedores também. Ele continua conosco na próxima temporada", afirmou a nova mandatária.

Leila fez um discurso relativamente longo em uma sala lotada de jornalistas. Ela falou reiteradas vezes em reaproximar o torcedor do clube, tornando mais acessíveis os preços dos ingressos e da camisa, fabricada pela Puma. Também falou que sua gestão será inclusiva porque o Palmeiras, entende, "é de todos".

"Eu não tenho sobrenome italiano. O mais próximo a mim é o meu marido, descendente de italiano. Isso comprova que o Palmeiras é realmente de todos. Eu jamais posso dizer que tenha havido preconceito comigo dentro do clube porque desde a minha primeira eleição como conselheira eu bati todos os recordes. Fui mais votada e depois bati meu recorte ao ser reeleita", afirmou a executiva, a primeira mulher a comandar o Palmeiras em seus 107 anos de história.

"E o que seria melhor para o Palmeiras? Continuar com o time vencedor, aproximar o torcedor do nosso clube, porque acho que houve um afastamento. Nosso torcedor é nosso maior patrimônio. E vou trabalhar para que seja acessível a ele o Palmeiras. Vou trabalhar para que ele possa comprar ingresso, camisa. O futebol é um esporte popular. Todo torcedor tem que ter a possibilidade de estar próximo do clube", acrescentou Leila, sempre ambicioso. "Quando eu quero alguma coisa eu luto por ela. Não tenho medo de nada. Se tiver medo de algo não poderia ser presidente do maior campeão do Brasil".

Na quarta, dados da dona da Crefisa e FAM, como o CPF, foram vazados. Os torcedores usaram o CPF da presidente do clube e enviaram quantias em dinheiro via PIX para ser investido na compra de um centroavante, posição que o clube trata como prioridade para ser reforçada. Ela levou a situação na brincadeira e disse que irá destinar o dinheiro a ela depositado para o Palmeiras.

Leila, obviamente, também foi questionada sobre reforços. Ela avisou que a prioridade da diretoria é contratar jogadores jovens com potencial de retorno esportivo e financeiro em um futura eventual venda e deu a entender que não trará "medalhões", isto é, jogadores renomados e com altos vencimentos.

"Nosso objetivo é investir em jogadores jovens. Não adianta pedir para contratar esse ou aquele. Todas as contratações serão feitas de forma técnica", afirmou. "Medalhão, para mim, é jogador que entre para resolver. Que colabore para que o Palmeiras seja vitorioso. Não acredito que nome vença campeonato. Acredito em sangue na veia, alma e vontade".