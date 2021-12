Ubatuba e Rio de Janeiro são os destinos mais buscados para viagens de Natal e Ano Novo

Redação

Do Rota de Férias



16/12/2021 | 12:55



Com o fim de 2021 chegando, muitos brasileiros já estão planejando as viagens de Natal e Ano Novo. Segundo um levantamento da Booking.com, Ubatuba (SP) e Rio de Janeiro (RJ) foram as cidades mais buscadas na plataforma nas quatro primeiras semanas de novembro, para estadias entre 23 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022.

Viagens de Natal e Ano Novo

Destinos mais buscados pelos viajantes brasileiros na plataforma da Booking.com, em novembro, para estadias no Natal e Ano Novo:

Ubatuba (SP) Rio de Janeiro (RJ) Florianópolis (SC) Guarujá (SP) Balneário Camboriú (SC)

Estados mais procurados

Além das cidades, a análise também revelou os cinco estados do Brasil mais buscados para o período de fim de ano:

São Paulo Santa Catarina Rio de Janeiro Bahia Minas Gerais

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar viagens de Natal e Ano Novo, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.