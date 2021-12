Banana, flores e outros: os itens mais pedidos no Uber Eats em 2021

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



16/12/2021 | 12:55



Os itens mais pedidos do Uber Eats em 2021 foram divulgados hoje (16). Além de apontar preferências por cozinhas clássicas, como brasileira, italiana e japonesa, a lista mostra uma série de dados curiosos que refletem como foi o ano no aplicativo. Confira!

Hoje é o seu dia, que dia mais feliz

De bolos de aniversário a flores e presentes variados, foram 12.544 pedidos no Uber Eats contendo a mensagem “feliz aniversário” em 2021.

#Sextou

Os usuários do Uber Eats costumam sextar às 20h, horário mais procurado para fazer pedidos de refeições no aplicativo. A sexta-feira também é o dia favorito para compras de mercado na plataforma, mas o horário de pico é diferente: acontece às 11h.

Uma cerveja antes do almoço

Desde que o Uber Eats passou a fazer delivery de bebidas alcoólicas (só para maiores de 18 anos, claro), muitos usuários do aplicativo anteciparam o happy hour. A cerveja long neck foi o pedido mais popular na categoria.

Mão aberta

Um bom serviço merece ser reconhecido. Tanto que um usuário do Uber Eats foi além e gratificou um entregador parceiro com o valor extra de R$ 557.

É você, Kim Kardashian?

Um único usuário da plataforma foi responsável pelo maior pedido em 2021. Na ocasião, gastou R$ 11.894,39 em uma compra de mercado.

Feijoada, pizza e sushi

No que diz respeito ao gosto culinário, os usuários do Uber Eats preferem ficar com os clássicos. Comidas brasileira, italiana e japonesa foram as mais requisitadas em 2021. E por falar em campeões de audiência, 27 de novembro foi o dia com maior número de pedidos realizados no aplicativo no Brasil este ano.

República das bananas

Banana prata foi o produto mais adquirido pelos usuários na hora de fazer compras de mercado. Na sequência, aparecem cebola, refrigerante de cola, queijo mussarela fatiado e água sanitária. Já arroz e feijão sequer aparecem no top 10 dos mais pedidos do Uber Eats em 2021.

Sanduíche para mais de metro

A pandemia de covid-19 teve sanduíche para mais de metro. Prova disso é que o lanche de 15 centímetros do Subway foi a refeição mais pedida do ano.