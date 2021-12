Os anjos da guarda que a salvaram. Maria, menina, e sua boneca. Irmãos queridos...

Ademir Medici

1 – O parto

Estava tudo certo. Terezina Guerini Zampieri iria dar à luz ao seu quarto filho pelas mãos da parteira da Vila de São Bernardo, sua xará, Teresina Capitaneo Fantinati. Não deu certo. Naquele dia, a parteira recebeu o chamado urgente para atender a uma parturiente da família Pessotti. E agora?

Três negras, descendentes de escravos, conduziram Dona Terezina a São Paulo, sabe-se lá como! Em carroça? De trem a partir de Santo André? O certo é que o quarto filho, na verdade uma menina, nascia na Maternidade São Paulo, ainda existente na Rua Frei Caneca.

Era 25 de novembro de 1921.

2. Um passeio

A segunda história vai por conta da foto mais antiga localizada pela família. A pequena Maria, sua boneca, com os pais, Mario Zampieri e Terezina Guerini Zampieri. Um instantâneo no Largo da Luz? Era 1925.

3. Seus irmãos

- Dona Maria, quantos irmãos a senhora teve?

- Sete irmãos.

Gostosamente, ela vai relacionando, por ordem de nascimento:

Lidia, casada com Marcos Frada.

Angela, casada com João Adamo.

Paschoa, casada com José Faria.

Armando, casado com Josefina Angeli, a Pina.

Argemiro, casado com Josefina Savoia.

Joana, casada com João Casa, filho do Capitão Casa.

Antonieta, casada com Lívio Grotti.

NOTA DA MEMÓRIA – Nomes todos com sotaque batateiro, a começar pelos pais do marido de Dona Maria, Mario Rocco: Jacó Rocco e Maria Sacilotto Rocco.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 19 de dezembro de 1971 – ano 14, edição 1720

ESPECIAL – Com 80 anos, Manecão ainda pega na enxada. Uma entrevista com Manoel dos Santos Simões.

9-10-1892 – O nascimento na Lagoa de São Sebastião, distrito de Coimbra, Portugal.

13-12-1913 – O desembarque no Porto de Santos.

18-5-1917 – O ingresso na Estrada de Ferro São Paulo Railway.

1935 – Inaugura o Nosso Bar, ao lado da Estação de Santo André.

1971 – Entrevistado em sua chácara, no Jardim Itapeva, em Mauá. Plantava banana, maçã, batata, milho. Com a uva, produzia vinho. Fazia pinga também, de apenas 20 graus.

Manecão, casado com Sebastiana dos Santos Simões, pais de um casal de filhos: o homem, Mario dos Santos Simões, do Clube de Câmera de Santo André, saudoso amigo desta página Memória.

EM 20 DE DEZEMBRO DE...

1901 – Ainda o pleito de 1901. A dissidência Republicana no Estado de São Paulo reconhecia a derrota, com ironia: “O governo venceu, é inquestionável, mas, para vencer, desenvolveu demasiado esforço. Deve estar cansado...” (cf. “O Estado de S. Paulo”, 19-12-1901).

Ribeirão Pires, 16. Eleição correu com toda a calma. Parte do grupo dissidente, temendo derrota completa, refugiou-se nos matagais vizinhos (cf. Estadão, 18-12-1901).

São Bernardo, 18. Aqui não houve eleição, não passando, portando, os telegramas transmitidos ao “Correio Paulistano” pelo delegado Flaquer de pura fantasia só digna de quem não tem o mínimo amor à verdade (cf. Estadão, 20-12-1901).



1916 – Mais de 40 candidatas se apresentam para matrícula em escola feminina da Vila de São Bernardo.

1921 – O Corinthians de São Bernardo, Distrito de Santo André, continuava colecionando vitórias no campeonato organizado pela Federação Paulista de Desportos. No domingo, 18, goleou o Itália por 6 a 0, perdendo no segundo quadro por 2 a 1. No domingo anterior havia goleado o União Lapa por 4 a o (1 a 1 entre os segundos quadros).

Roma, 19 (UP) – Em consequência da seca, tem havido, na Lombardia, escassez de energia elétrica.

Sugestão para o Natal de 1921: o almanaque “Tico-Tico”.

1926 - Lei municipal nº 251 aprova o Brasão do Município de São Bernardo, projeto do historiógrafo Affonso d´Escragnolle Taunay.

1951 – Manchete internacional: será criada hoje (20-12-1951) a Comissão de Desarmamento da ONU (Organização das Nações Unidas).

São Paulo fazia a campanha contra a lepra.

1956 – Dia 9, na Catedral do Carmo, recebeu a ordenação sacerdotal o diácono Azurem Ferreira Pinto. Foi o primeiro padre ordenado na Diocese de Santo André.

Dia 16, em São Caetano, São Bento local 2, XV de Piracicaba 2. Santos liderava o Campeonato Paulista, São Bento era o ‘lanterna’.

No dia 19, o padre Jeronimo Angeli completou o 25º aniversário de sua ordenação. Fez história como vigário de São Bernardo, inclusive participando do movimento pela emancipação da cidade em 1944.



1976 – Sete de Setembro ganha do Vila Luzita por 1 a 0 e conquista o campeonato da Divisão Especial de Santo André. O jogo foi no Estádio Jaçatuba e o gol marcado por Hélio.

Roberto Carlos canta no clube da Cerâmica, em São Caetano.

Coral da Fundação Santo André apresenta-se no Teatro Municipal de Santo André, sob a regência do maestro Tibor Reisner

1986 - Ônibus colidem na Estrada das Lágrimas, bairro Mauá, em São Caetano: dez feridos.



SANTOS DO DIA

Domingos de Silos (Espanha ano 1000 – 1073). Monge beneditino.

João Marinone.

Vigília da festa de São Tomé, apóstolo, celebrada amanhã.



HOJE

? Dia do Mecânico Automotivo.

Falecimentos

DURVAL DARÉ

(São Bernardo, 2-8-1935 – São Paulo, SP, 15-12-2016)

Há cinco anos, Memória noticiava a partida de Durval Daré, descendente de duas famílias fundadoras do Núcleo Colonial de São Bernardo: famílias Daré e Casa.

Santo André

Doralice de Araujo Luna, 90. Natural do Pilar (Paraíba). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 13. Vale dos Pinheirais.

Carmelita Rodrigues Pereira, 84. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pensionista. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Maria José da Costa, 90. Natural de Pedralva (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 14. Jardim da Colina.

Aldemar Bezerra Leite, 85. Natural de Exu (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14. Cemitério dos Casa.

São Caetano

Apparecida Monteiro, 92. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 15, em São Bernardo (velada em São Caetano). Memorial Phoenix.

Josefa dos Santos Baranski, 92. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 14, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Nair de Souza Bemfica, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Manoel Marinho dos Santos, 80. Natural de Nazaré da Mata (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Ribeirão Pires

Eliane Aparecida Augusto, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

