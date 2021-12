Exterior e commodities animam Ibovespa a testar 109 mil pontos

16/12/2021 | 11:22



O Ibovespa tenta firmar-se em nova pontuação nesta quinta-feira, com a ajuda principalmente do exterior, já zerando a queda semanal (-0,30%) logo na abertura. A alta dos mercados de acionários esta manhã ocorre após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) confirmar a aceleração do tapering e antecipação de elevação dos juros. A afirmação do Fed de que só subirá os juros quando for necessário traz certo alento, enquanto os investidores avaliam as decisões de política monetária na Europa.

Nesta manhã, o Reino Unido elevou o juro subiu de 0,1% para 0,25%, para "assegurar retorno da inflação à meta de 2%".

O índice Bovespa, abriu aos 107.432,62 pontos e longo passou a renovar máximas, alcançando os 109.034,11 pontos (alta de 1,49%).

"Esse otimismo por parte da bolsa vem por conta do cenário global, após o Fed tomar algumas decisões: de dar maior tração ao tapering, retirando mais estímulos, de US$ 15 bilhões para US$ 30 bilhões. E mercado gostou bastante das palavras de Jerome Powell presidente do Fed, dando previsibilidade para a taxa de juros americana deve subir em março de 2022. Isso é bom para o mercado", avalia Fabrício Gonçalvez, CEO da Box Asset Management.

Já o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas básicas, mas disse que reduzirá o ritmo do seu programa de compras de ativos até o seu término, confirmado para março de 2022. Conforme a presidente do BCE, Christine Lagarde, a economia do bloco segue em recuperação. "Somada à alta das commodities, vemos uma Bolsa forte", completa Gonçalvez.

"O mundo inteiro está sofrendo com inflação. É natural os BCs responderem com alta de juros", avalia Fernanda Melo, planejadora financeira CPF pela Planejar. "Acaba reduzindo as incertezas", diz.

Ontem, o Fed deixou os juros inalterados, mas anunciou aceleração do processo de retirada de estímulos, em um esforço para conter a escalada da inflação nos Estados Unidos. O BC americano também sinalizou três aumentos da taxa básica em 2022. "Vamos terminar o tapering em março e subir juro quando virmos que for necessário", disse Powell, ao comentar a decisão de política monetária. O Ibovespa fechou com elevação de 0,63%, aos 107.431,18 pontos.

O anúncio formal da autoridade monetária sobre elevar juros somente quando considerar necessário, tranquiliza os investidores, avalia Fernanda. "Acaba reduzindo as incertezas, pois muitos dos fatores que influenciam a inflação não são resolvidos com alta dos juros. Então, a redução do pacote de estímulos acalma um pouco", diz.

O clima positivo pós-Fed impulsiona as commodities. O petróleo em torno de 1% no exterior, enquanto o minério de ferro fechou com valorização de 4,56% no porto chinês de Qingdao, a US$ 116,06 a tonelada. As altas estimulam as ações de Petrobras (sobem entre 1,23%/PN e 1,78%/ON) e Vale (alta de 1,78%). Os papéis da petrolífera ainda reagem à notícia de a companhia aprovou a venda de até 100% das ações da Braskem em oferta pública. Já Braskem cedia 0,13%.

Ficam ainda no radar dúvidas a respeito da variante de coronavírus ômicron. Hoje, alguns índices de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) europeus já evidenciaram cautela com a nova cepa, que pode atrapalhar a recuperação econômica global. No Brasil, o Banco Central (BC), no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), também chamou atenção para o tema, ao afirmar que o surgimento da ômicron tem gerado incertezas no curto prazo.

No RTI, o BC piorou bastante sua estimativa para o hiato do produto no fim de 2022, com a projeção passando de recuo de 1,2% para declínio de 2,1%, reforçando fragilidade da atividade. Agora, os investidores esperarão por mais informações nas entrevistas que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e diretor de Política Econômica do BC, Fabio Kanczuk concederão nesta manhã.

O mercado ficará de olho para ver se manterão o tom duro do comunicado e da ata, após o Copom subir a Selic de 7,75% para 9,25% ao ano, e indicar novo aumento de 1,5 ponto porcentual em fevereiro. Eles comentarão o RTI e "defenderão a necessidade de uma política monetária significativamente contracionista", cita em nota a MCM Consultores.

Às 11h10, o Ibovespa subia 0,67%, aos 108.123,44 pontos.