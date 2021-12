Com o aumento de casos de covid-19 nos times, NBA pode retomar os testes diários

16/12/2021 | 11:00



A NBA e a National Basketball Players Association (Associação dos Jogadores) estão em fase de aprimoramento do protocolo de saúde. A medida visa dar uma resposta rápida ao aumento do número de infectados pelo novo coronavírus dentro da liga. Entre as maiores mudanças projetadas está o plano de voltar com os testes diários, pelo menos no curto prazo, para jogadores e treinadores, disse uma fonte em condição de anonimato para a Associated Press (AP).

No entanto, os jogadores totalmente vacinados não precisarão dos testes diários nesta temporada. A liga e a Associação dos Jogadores já estavam preparados para iniciar os testes nesta sexta-feira para aqueles que ainda não receberam o reforço da vacina, mas agora podem simplesmente ampliar o plano.

Segundo informações da NBA, cerca de 97% dos atletas foram vacinados e pouco mais de 60% receberam reforço. Apesar dos números, foi divulgado que 33 jogadores estão no protocolo de saúde atualmente, além de Rick Carlisle, técnico do Indiana Pacers, e Alvin Gentry, treinador interino do Sacramento Kings.

Entre os jogadores mais famosos, que estão ausentes das quadras, destacam-se o grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e James Harden, do Brooklyn Nets. Além disso, a liga adiou dois jogos nesta semana do Chicago Bulls - contra Detroit Pistons e Toronto Raptors. A franquia de Illinois tem atualmente o número máximo de 10 jogadores em protocolo.

Apesar disso, alguns jogadores estão sendo retirados do protocolo nos últimos dias, incluindo LaMelo Ball, armador do Charlotte Hornets, que vinha em grande fase na temporada.

Atletas incluídos no protocolo de saúde e segurança devem entrar de quarentena por pelo menos 10 dias ou registrar dois testes de covid-19 negativos em um período de 24 horas, antes retomarem às atividades de basquete.