Force One entra para o segmento de periféricos gamers

A Force One acaba de entrar no segmento de periféricos gamers com o lançamento de quatro equipamentos: mouse, mousepad, teclado e headset. É válido destacar que a marca já era conhecida pelas cadeiras. Os novos periféricos estão à venda no KaBuM!.

Com preço sugerido de R$ 299, o teclado mecânico Avro tem tecnologia anti-ghosting para evitar cliques indesejados e switch mecânico de alto desempenho e durabilidade, elevando as maratonas de gameplay. A retroiluminação com diversos perfis customizáveis é ideal para o usuário localizar facilmente os botões mesmo em ambientes escuros. Já as teclas doubleshot prometem que as marcações não apaguem. O periférico também vem com um kit completo extra de keycap na cor preta, possibilitando a customização de acordo com a preferência do jogador.

Para quem busca estilo, esse mouse tem iluminação underglow RGB customizável. Já para os fãs de conforto, a estrutura vazada no estilo “honeycomb” tornando-o mais leve. Sua ergonomia mantém a mão do usuário confortável mesmo após longas horas de uso, enquanto os switches focados em eSports e sensor óptico de 12 mil DPI prometem respostas rápidas. O Gripen também possui driver em português para criação de macros. Pode ser encontrado a partir de R$ 219,90.

Mousepad Skyhawk

Feito com o tecido Mesh Fibertek, o mousepad promete otimizar a resposta do sensor do mouse e proporcionar movimentos mais suaves e rápidos nas gameplays. Suas bordas com costuras reforçadas dão maior durabilidade e a base emborrachada antideslizante fornece segurança para realizar movimentos bruscos sem que o periférico saia do lugar. O Skyhawk está disponível em dois tamanhos: XXL (90cm x 40cm por R$ 79,90) e L (34cm x 28cm por R$ 39,90). A versão do Fluxo também já está disponível. Destacando-se pelo visual colorido com a logomarca da organização de eSports, é possível encontrá-lo em XXL (por R$ 89,90) e L (por R$ 39,90).

O headset Spitfire tem almofadas auriculares macias que prometem uma experiência agradável mesmo em longas sessões de gameplay e um bom isolamento acústico. O periférico conta com drivers de 50 mm que visam reproduzir uma melhor ambientação, permitindo ao jogador identificar a localização dos inimigos com mais facilidade. Outro diferencial é o microfone removível e as conexões P2 e P3, que garantem compatibilidade com diferentes plataformas, a exemplo de PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e smartphones. Preço sugerido: R$ 319,90.

