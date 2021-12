BCE mantém taxas de juros, mas anuncia redução gradual de compras de ativos

16/12/2021 | 10:37



O Banco Central Europeu (BCE) decidiu iniciar a redução gradual do ritmo de compra de ativos a partir do próximo trimestre, finalizando até março de 2022 o Programa Emergencial de Compras de Ativos (PEPP). Quanto às taxas básicas de juros, o banco decidiu mantê-las nos níveis atuais.

A taxa de juro das operações principais de refinanciamento, a taxa marginal de empréstimo e a taxa de depósito permanecerão inalteradas em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respectivamente

"A acomodação monetária ainda é necessária para que a inflação se estabilize na meta de inflação de 2% no médio prazo. Tendo em conta a atual incerteza, o Conselho do BCE necessita de manter a flexibilidade na condução da política monetária", afirmou em comunicado oficial.

O Conselho também decidiu alargar o horizonte de reinvestimento do PEPP, reinvestindo os pagamentos de títulos com vencimento adquiridos do PEPP até, pelo menos, o final de 2024.

De acordo com o BCE, a partir de outubro de 2022, as compras de ativos líquidos do Programa de Compra de ativos (APP, do inglês) se manterá a um ritmo mensal de 20 bilhões de euros por mês, "durante o tempo necessário para reforçar o impacto acomodatício das taxas de política".

O Conselho espera que as compras líquidas do APP terminem pouco antes de começar a aumentar as taxas de juros.

O BCE afirmou estar pronto para ajustar os instrumentos de política monetária caso o cenário econômico exija.