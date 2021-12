Murilo Huff celebra aniversário do filho com declaração: Prometo que vou cuidar de você hoje e sempre

16/12/2021 | 10:11



Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, completa dois anos de idade nesta quinta-feira, dia 16, e claro que ganhou uma homenagem especial do paizão e cantor.

Murilo compartilhou uma série de fotos com o pequeno no Instagram e se declarou:

Pouco antes de você vir ao mundo um amigo me falou: quando o Leo nascer a sensação que você vai ter será a mesma de tirar seu próprio coração do peito e segurar no colo. Em palavras é exatamente o que eu sinto. Meu coração hoje corre pra lá e pra cá, não para um segundo e tem o sorriso mais lindo do mundo. Hoje não é só você que faz dois anos de idade, mas eu também! Fazem dois anos que eu me sinto vivo de verdade por ter você do meu lado meu filho, e mesmo sem você entender, hoje te agradeço por isso, e agradeço a Deus pela sua vida e sua saúde. Eu prometo que vou cuidar de você hoje e sempre.

No Stories, ele ainda se declarou afirmando que Léo é seu parceiro de vida e que o ama muito.

Segundo o portal G1, Léo vai ganhar uma festa com o tema do desenho animado Galinha Pintadinha. A comemoração será reservada apenas aos amigos mais próximos e familiares em Goiânia.

A assessoria de imprensa ainda afirmou ao veículo que o pequeno ainda não sabe sobre a morte da mãe, que morreu a pouco mais de um mês em um acidente de avião. Para o pequeno, a mãe está viajando. A decisão de não contar sobre a morte é da própria família, que acredita que a criança ainda tem pouca idade e prefere levar a situação com ele de uma forma mais leve.