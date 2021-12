Dicas para aproveitar o melhor do Rio de Janeiro e Angra dos Reis

Redação

16/12/2021



O Rio de Janeiro é o destino de milhares de turistas que buscam viver experiências inesquecíveis com tudo o que a cidade maravilhosa oferece. Neste artigo, daremos algumas dicas para aproveitar melhor o estado. Entre elas, a possiblidade de aluguel de lancha no Rio de Janeiro, e ainda do aluguel de barco em Angra dos Reis. Veja o que espera por você nesse lugar de grandes descobertas e de gente acolhedora.

Lugares para conhecer

No Rio de Janeiro, entre as diversas atrações, figuram as praias de Copacabana e Ipanema, além da estátua do Cristo Redentor, uma das novas sete maravilhas do mundo. A obra mede 38 metros de altura e está localizada no topo do Corcovado.

Ainda na Cidade Maravilhosa, outra dica para os turistas é visitar o Pão de Açúcar, um pico de granito que conta com teleféricos que levam da base até seu cume. O carnaval carioca também é um dos eventos mais importantes do Brasil e que atrai foliões de vários países.

O litoral carioca tem 197 quilômetros de extensão, com mais de cem ilhas desdobrando-se em três partes, voltadas à baía de Sepetiba, ao Oceano Atlântico e à baía de Guanabara. Por isso, além da capital fluminense, outra sugestão é visitar o município de Angra dos Reis, também com várias ilhas e praias paradisíacas. Entre as mais destacadas estão a Ilha dos Porcos e a Ilha Grande.

Passeios

Em relação ao Rio de Janeiro, o ideal é alugar uma lancha para poder fazer um passeio inesquecível com amigos e familiares, conhecendo assim as belezas do litoral carioca. Também é interessante alugar um barco em Angra dos Reis para desfrutar do que há de melhor na região, explorando as belas praias e ilhas.

Seja para um passeio de lancha, seja de barco, a segurança é total. É possível alugar uma lancha ou um barco por algumas horas ou até mesmo dias – ou seja, pelo tempo que desejar, por meio do aplicativo ou site da companhia.

Segundo a Click&Boat, empresa responsável pelos passeios, o serviço para reservar o aluguel de lancha ou barco é simples, já que o processo é rápido e online. A média de preços para o aluguel de lancha ou barco varia entre R$ 2.000 a R$ 3.000 por dia.

Além de passeios em família ou ao lado de amigos, também é possível alugar uma lancha ou barco para fins profissionais, como gravar vídeos institucionais e promocionais de sua empresa, fazer uma sessão de fotos para redes sociais de famosos ou anônimos que desejam crescer em número de seguidores, ou ainda qualquer outro projeto de trabalho.

Segurança

Ainda de acordo com a Click&Boat, o aluguel de uma embarcação exclusiva é uma atividade segura, que segue todos os protocolos em função das restrições causadas pela pandemia. Nos passeios realizados, é possível respeitar o distanciamento social desfrutando de momentos especiais apenas com as pessoas que fazem parte do grupo de viagem, evitando aglomerações.

Outra vantagem de alugar uma embarcação é o fato de não precisar de uma habilitação náutica ou até mesmo saber navegar, porque os barcos e lanchas são reservados com comandante a bordo.

Coisa de cinema

Fazer um passeio de lancha é como estar dentro de uma cena de filme que faz sucesso no cinema. Diversas produções, como “Aposentados e Perigosos”, “007: Quantum of Solace”, “Miami Vice”, “Jogos Patrióticos” e “A Cabana no Lago” mostram cenas incríveis que se passam em lanchas.

Além da sensação de viver uma experiência parecida com a dos filmes, as fotos e vídeos feitos durante o passeio se tornarão umas das melhores recordações de sua vida. Afinal, é uma delícia compartilhar esses momentos com pessoas especiais, como familiares e amigos.

Uma experiência que não tem preço

O valor investido no aluguel de lancha ou barco para os passeios torna-se pequeno diante dos benefícios oferecidos, uma vez que a experiência vivida em um programa familiar e de amigos não tem preço. É uma sensação de alegria e satisfação pessoal que dura para sempre.

Nesse caso, ainda é preciso levar em conta o cenário paradisíaco de Angra dos Reis e o glamour do Rio de Janeiro. A capital fluminense, por exemplo, está entre os destinos preferidos de turistas brasileiros e estrangeiros por causa de sua agenda cultural, belezas naturais, samba, carnaval, teatro, eventos esportivos e muitas outras atrações.

Vale lembrar que Angra dos Reis serviu de locação para cenas de novelas da TV Globo, como “Mulheres de Areia”, “Babilônia”, “Amor à Vida”, entre outras. A Record TV também usou as belezas do destino para gravar algumas cenas da novela “Balacobaco”.

Agora, qualquer pessoa pode reunir um grupo familiar ou de amigos e alugar uma lancha no Rio de Janeiro e, se desejar, alugar um barco em Angra dos Reis por meio da Click&Boat com todo conforto, segurança e qualidade em um dos lugares mais bonitos e inspiradores do Brasil.