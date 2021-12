Azulão reúne craques em jogo beneficente

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



16/12/2021 | 08:48



O Estádio Anacleto Campanella será palco hoje de reencontro de diversos craques da bola, entre eles alguns com grande identificação com o São Caetano. A partir das 19h (com transmissão do Bandsports), será disputado o Jogo Beneficente Amigos do Azulão, que reunirá nomes como Adhemar (maior artilheiro da história da equipe, com 68 gols), Silvio Luiz, Claudecir, Marcelinho Carioca, Djalminha, Muller, Gustavo Nery, Marcos Assunção, Vampeta e até mesmo o atual técnico do time profissional, Max Sandro. A entrada na praça esportiva valerá um quilo de alimento não perecível. Tudo o que for arrecadado vai para o Fundo de Solidariedade da Prefeitura de São Caetano.

Este será o primeiro grande evento promovido pela nova gestão azulina, sob comando do presidente Manoel Sabino Neto e do vice, Mauricio Reigado. Ambos, inclusive, fizeram uma retrospectiva sobre os primeiros meses à frente do São Caetano, ressaltaram a importância de ações como essa (jogo de hoje) e projetaram o que está por vir.

“Tivemos um início de trabalho com muitas dificuldades no São Caetano, mas tudo de nosso conhecimento e absolutamente já esperado. Aos poucos sanamos processos e dívidas, depois montamos uma estrutura para todo o departamento de futebol desde a base até o profissional. Disputamos os paulistas sub-15, sub-17 e sub-20, além da Copa Paulista, com o profissional. Evidente que sempre queremos ir o mais longe possível nas competições, porém diante do tempo de reestruturação fechamos as competições com respostas positivas em relação aos nossos atletas e treinadores. Inauguramos nossa nova sede e trouxemos a Copa São Paulo novamente para a cidade. E agora vamos encerrar o ano proporcionando uma bela apresentação com muitos atletas que fizeram a história do futebol brasileiro brindando nosso torcedor que é o grande merecedor de todo o nosso esforço”, declarou Sabino.

“Nosso objetivo é dar aos torcedores sempre o melhor. Além de uma boa e competitiva equipe em todas as categorias, estaremos sempre promovendo ações para confraternizar e proporcionar alegria e orgulho para os apaixonados pelo Azulão. Com certeza o evento de amanhã (hoje) é somente mais um diante de tantos que virão em breve”, declarou o vice Mauricio Reigado.

Adhemar, por sua vez, exaltou o reencontro com o Anacleto Campanella. “Vai ser momento muito especial para mim, vivi momentos maravilhosos no Anacleto Campanella, no Grande ABC, e por causa da causa, que é beneficente, a gente sabe das necessidades das pessoas. Fico muito grato em voltar, vai passar todo um filme na minha cabeça, da época, quando entrar em campo, mas a perna não vai ser a mesma, ao contrário da vontade de vencer, que vai ser sempre a mesma (risos). Alguns não têm mais cabelo, outros estão com cabelos brancos. Mas sou muito grato ao São Caetano por tudo o que proporcionou na minha vida, na minha carreira. Espero levar isso para as pessoas nessa gratidão. O São Caetano está na minha vida, como estou para o São Caetano. Então agradeço a Deus por este momento. Vai ser especial. Espero não chorar, mas entrar e fazer um gol”, brincou.