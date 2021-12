16/12/2021 | 08:34



A queda nos preços dos alimentos e de itens de higiene pessoal fez a inflação dos brasileiros mais pobres ter um alívio maior que a dos mais ricos no mês de novembro, segundo dados divulgados pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). No entanto, a taxa acumulada em 12 meses percebida pelo grupo de renda muito baixa ainda é aproximadamente 15% maior do que a sentida pela alta renda.

O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda registrou uma desaceleração da pressão inflacionária na passagem de outubro para novembro em todas as faixas de renda. O aumento de custos foi mais brando entre as famílias mais pobres, com renda domiciliar inferior a R$ 1.808,79 mensais: a variação dos preços passou de alta de 1,35% em outubro para elevação de 0,65% em novembro.

Entre as famílias de renda mais alta, que recebem mais de R$ 17.764,49 mensais, a inflação saiu de 1,20% em outubro para 1,02% em novembro. Entre os de renda média alta, com rendimento domiciliar mensal entre R$ 8.956,26 e R$ 17.764,49, a inflação desacelerou de 1,10% para 1,08% no período.

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e usado pelo Ipea para fazer o cálculo da inflação por faixa de renda, encerrou novembro com avanço de 0,95%, ante uma elevação de 1,25% em outubro. Em 12 meses, acumulou 10,67%.

Em novembro, os gastos com transportes e habitação deram a maior contribuição para a inflação percebida por todos os segmentos de renda familiar. Em transportes, houve reajustes na gasolina (7,4%), etanol (10,5%), tarifas de ônibus interestadual (1,6%), transportes por aplicativo (6,8%), automóveis novos (2,4%) e automóveis usados (2,4%).

“Observa-se, entretanto, que, para as famílias de rendas mais altas, parte desse impacto inflacionário foi amenizada pelas quedas de 6,1% das passagens aéreas e de 1,8% do aluguel de veículos”, apontou a técnica Maria Andreia Parente Lameiras, na Carta de Conjuntura do Ipea.

Em habitação, pesaram em novembro os aumentos na energia elétrica (1,2%), gás de botijão (2,1%), gás encanado (2,0%), aluguéis (0,84%) e condomínios (0,95%). (do Estadão Conteúdo)