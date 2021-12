Será o fim da espera?

Do Diário do Grande ABC



15/12/2021



Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deverão hoje acabar com uma angústia que dura exatos 396 dias. É este o período que a população de São Caetano espera pela conclusão da eleição para prefeito que ocorreu em 15 de novembro de 2020. Se os magistrados cumprirem a pauta e apresentarem uma solução para o imbróglio, a delonga chegará ao fim após 13 meses e um dia. É um tempo longo demais.



Na sessão de hoje, que será transmitida ao vivo pelo site deste Diário (www.dgabc.com.br), três são os finais possíveis. O primeiro deles é José Auricchio Júnior reassumir o Palácio da Cerâmica para o seu quarto mandato. No ano passado, quando buscou a reeleição, ele obteve 42.842 votos, mas não assumiu em razão de pendências com a Justiça Eleitoral que vieram desde 2016.



A segunda possibilidade é a marcação de uma nova eleição, quando os são-caetanenses terão de retornar às urnas em data a ser definida pelo TSE. Essa perspectiva anima boa parte do setor político, que enxerga o novo pleito como uma chance extra de ganhar o principal cargo eletivo da cidade.



A terceira alternativa será a continuidade da indesejável novela. Ou seja, algum dos nobres ministros poderá pedir vistas do processo e a definição ficar somente para 2022. Aí São Caetano irá virar o ano com um governo interino, que tem à frente da Prefeitura um vereador. A bem da verdade, Tite Campanella virou chefe do Executivo por escolha de seus colegas do Legislativo e não por vontade da maioria do eleitorado do município.



Adiar a decisão é contigência que não agrada ninguém. Frustra quem votou em Auricchio, desaponta os que lhe fazem oposição e, principalmente, desalenta os habitantes de São Caetano. Gente que tem orgulho do município em que reside e não aguenta mais essa situação.



Tomara que os ministros do TSE atuem com inteligência. Que possam dar o andamento devido ao caso, mas que não adiem ainda mais esse martírio. Em nome do bom senso, resolvam essa questão.