Após leilão, PT entrega sede histórica

Daniel Tossato



16/12/2021 | 06:54



O PT de Santo André, sob comando de Antônio Padre, entregou ontem a histórica sede do partido na Rua Antônio Cardoso Franco, no bairro Casa Branca, região central do município.

O partido foi obrigado a deixar o escritório político após imbróglio envolvendo leilão do imóvel, que precisou ser vendido para quitar dívidas – com duas gráficas – relacionadas à campanha do ex-prefeito de Santo André Carlos Grana (PT). A casa foi arrematada por R$ 430 mil.

Conforme o presidente do partido na cidade, o novo escritório político do PT será na Avenida Alfredo Fláquer, também no Centro. A previsão é a de que o diretório passe a funcionar em janeiro de 2022.

“Hoje (ontem) mesmo acabamos de realizar a mudança. Mudamos para um imóvel maior, no Centro da cidade. Vamos pagar aluguel, mas pelo menos quitamos as dívidas que já vinham se arrastando há um bom tempo”, declarou o mandatário do partido em Santo André.

Ainda sobre o novo espaço que abrigará o petismo de Santo André, Padre avalia a situação como um “recomeço” e já planeja as atuações do partido no novo imóvel.

“A mudança nos dá ares de recomeço. No novo prédio faremos divulgação de campanha e nos dará ainda mais visibilidade”, comentou Padre.

Tida como histórica para o petismo de Santo André e do Grande ABC, a sede foi comprada com a contribuição de filiados – entre prefeito, secretários e vereadores – e arrecadação de jantares durante a segunda passagem de Celso Daniel (PT, morto em 2002) pela Prefeitura. O sobrado foi adquirido em 1997 e a sede, inaugurada no ano seguinte. Santo André é considerada uma das principais bases políticas do partido.