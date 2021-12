Aprovação de nova lei de antenas em SP facilitará 5G, dizem operadoras

15/12/2021 | 20:25



A aprovação da lei das antenas de telecomunicações na cidade de São Paulo atendeu a um desejo antigo das operadoras. As empresas reclamavam da burocracia e da lentidão para instalar equipamentos para ativar o sinal de celulares. Com a chegada do 5G, a questão se tornou prioridade para as teles, que precisam cumprir prazos contratuais. "Nossa avaliação sobre a nova lei é positiva. Ela atende a nossas expectativas de retirada dos gargalos", disse Marcos Ferrari, presidente da Conexis, sindicato das operadoras.