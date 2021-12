Verstappen é recebido com festa na fábrica da Red Bull após título da Fórmula 1

15/12/2021 | 19:07



Max Verstappen conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 no último domingo, em Abu Dabi. Desde então, o holandês teve compromissos festivos e participou dos testes de encerramento da temporada ainda nos Emirados Árabes Unidos. Somente nesta quarta-feira, ele pôde retornar a Milton Keynes, cidade inglesa onde fica a fábrica da Red Bull. Lá, Verstappen foi recebido com festa e aplausos.

Pilotando um carro esportivo da Honda, fornecedora dos motores usados por Verstappen, o jovem campeão mundial ganhou apoio dos trabalhadores da fábrica ao longo da rua que conduz à sede da equipe austríaca. Laranja foi a cor predominante. Além do veículo, alguns representantes da Red Bull seguravam sinalizadores com fumaças da mesma cor. Devido à família real da Casa Orange-Nassau, laranja é a cor que representa o país de origem de Verstappen, a Holanda, e foi usada por torcedores ao longo de toda a temporada.

"Foi muito bom voltar para casa e encontrar uma fábrica de campeões mundiais. Obrigado a todos pela recepção calorosa hoje e, mais importante, por seu trabalho árduo durante o ano todo", escreveu o holandês em suas redes sociais.

A expectativa é que, nos próximos dias, Verstappen esteja de volta à Holanda e seja recebido com muita festa. Ele é o primeiro piloto do país a conquistar o título mundial de Fórmula 1. Sua conquista foi um ingrediente extra no já aplaudido ano automobilístico holandês, marcado pelo retorno do autódromo de Zandvoort ao calendário da Fórmula 1 e por Nyck de Vries, campeão na Fórmula E.

Passadas as comemorações, Verstappen aproveitará as férias e logo terá de iniciar sua preparação para a próxima temporada, que marcará a categoria máxima do automobilismo com mudanças drásticas nos carros. Essas alterações terão efeito aerodinâmico visando facilitar perseguições e proporcionar mais ultrapassagens. A primeira corrida de 2022 está agendada para 20 de março, no Bahrein.