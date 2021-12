Silvio Santos recebe Jair Bolsonaro na sua casa, em São Paulo

15/12/2021 | 17:10



Silvio Santos se reuniu nesta quarta-feira, dia 25, com o Presidente Jair Bolsonaro em sua casa, em São Paulo - segundo informações do jornal Metrópoles, um comboio presidencial de quatro carros chegou à casa do dono do SBT por volta das 14h.

Nos arredores da residência foi montado um forte esquema de segurança do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) com apoio da Polícia Militar.

A visita não estava na agenda Bolsonaro - lembrando que, no passado, a autoria máximo do país já foi ao programa do Dono do Baú, além de ter feito um selo pelos Correios em homenagem aos seus 90 anos.