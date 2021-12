Conheça as melhores trilhas no Alentejo, em Portugal

Redação

Do Rota de Férias



15/12/2021 | 16:55



As viagens de natureza estão com tudo, e fazer trilhas no Alentejo, em Portugal, é uma ótima opção para quem quer conhecer algumas das paisagens mais bonitas do país. A maior região portuguesa tem trajetos com ótima sinalização e prontos para receber viajantes com os mais variados níveis de preparo físico.

Trilhas no Alentejo

Caminhos de Santiago no Alentejo

O Alentejo tem uma forte ligação com a Ordem de Santiago, que tinha como uma de suas funções proteger os peregrinos a caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Por isso, a região também conta com rotas que vão em direção à famosa cidade espanhola.

São 1,4 mil quilômetros de trilhas que seguem rumo norte, explorando os mais belos panoramas, tradições e patrimônios. Pelo trajeto, que pode durar até 30 dias de caminhada, ainda estão espalhados pontos de apoio e para a obtenção da Credencial do Peregrino e carimbos.

Existem três percursos diferentes: Caminho Central, Caminho Nascente e Caminho da Raia. Para mais informações, acesse o site oficial.

Rota Vicentina

No sudoeste alentejano fica a Rota Vicentina, que é uma das mais famosas do mundo e já foi até mesmo eleita como uma das melhores da Europa. Assim como os Caminhos de Santiago, conta com diversas trilhas diferentes. Elas são divididas em três tipos: o Caminho Histórico, o Trilho dos Pescadores e os Percursos Circulares.

Os dois primeiros são grandes rotas que vão de norte a sul (e vice-versa), uma delas pelo interior e outra pelo litoral. Já os Percursos Circulares são trilhas menores que permitem que os viajantes comecem e terminem o caminho em um mesmo ponto.

Além de passar por alguns dos cenários mais bonitos de Portugal, a Rota Vicentina não é só uma trilha para pedestres. Na verdade, o Caminho Histórico é uma ótima pedida para quem viaja de bicicleta. Existem também outros 38 percursos criados exclusivamente para mountain bike, e a Rota disponibiliza informações sobre alojamento e serviços bikefriendly. Saiba mais no site oficial.

TransAlentejo

O projeto TransAlentejo conta com quase 30 trilhas pelo interior alentejano. Variando de 6 a 20,8 quilômetros de comprimento, elas permitem conhecer melhor as paisagens de cada destino da região.

Os caminhos do TransAlentejo passam por locais encantadores, como Belver, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, entre outros. Veja mais no site oficial.

