Palmeiras desiste da contratação do zagueiro Valber Huerta, reprovado em exames

15/12/2021 | 16:45



O Palmeiras não irá mais contratar o zagueiro Valber Huerta. O jogador chileno foi reprovado nos exames médicos realizados na terça-feira na Academia de Futebol em virtude de um problema no joelho e o clube fez a avaliação de que seria melhor recuar e desistir de efetivar a compra do defensor de 28 anos.

A Universidad Católica já havia anunciado o acordo com o Palmeiras pela venda de Huerta, que estava desde segunda-feira no Brasil. O clube paulista pagaria cerca de R$ 10 milhões pelo atleta, e a equipe chilena ficaria com 20% do dinheiro referente a uma futura negociação. Mas um problema no menisco detectado nos exames tirou a oportunidade de o zagueiro atuar no time alviverde.

Chama a atenção o fato de que Huerta vinha jogando com frequência na Universidad Católica. Na temporada passada, ele atuou em 44 jogos, 40 deles durante os 90 minutos. O zagueiro chileno esteve em campo em todas as oito partidas da equipe na Libertadores, incluindo as duas contra o Palmeiras, pelas oitavas de final.

O zagueiro de 28 anos é canhoto, ágil, tem bom passe e era um pedido do técnico Abel Ferreira, que quer desde a temporada passada um defensor com essas características para melhorar a saída de bola. Agora, sem Huerta, o clube voltará ao mercado em busca de um zagueiro com esse perfil.

Um centroavante é a outra prioridade da diretoria liderada por Leila Pereira, que assume a presidência nesta quarta-feira. O clube já confirmou as chegadas do goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, e do meio-campista colombiano Eduard Atuesta, que defendia o Los Angeles FC. Jailson e Felipe Melo não tiveram seus contratos renovados. Willian Bigode e Luiz Adriano devem sair.