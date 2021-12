Cantor sertanejo que gravou parceria com Marília Mendonça, Maurílio está em estado grave na UTI e respira por aparelhos

15/12/2021 | 16:11



Na noite da última terça-feira, dia 14, o cantor sertanejo Maurílio, da dupla com Luiza, foi internado após sofrer uma parada cardíaca. Já de acordo com informações enviadas pela assessoria de imprensa dos músicos na tarde desta quarta-feira, dia 15, o estado do artista é grave, e ele se encontra em ventilação mecânica.

Segundo o jornal Extra, Maurílio estava gravando uma participação na gravação do DVD de Zé Felipe e Miguel, em Goiânia, quando sofreu um infarto e foi encaminhado para o Hospital Jardim América. Um boletim médico enviado pela assessoria traz as seguintes informações:

Paciente em leito de UTI desta unidade apresentando quadro grave, em ventilação mecânica, tendo todos os suportes intensivos. Sem previsão de alta hospitalar.

Já representantes de Maurílio afirmaram que o cantor deu entrada no hospital na manhã desta quarta-feira, apresentando fortes dores no peito, e que ele teria sofrido a parada cardíaca durante o acompanhamento médico.

O Hospital Jardim América informa que o paciente Maurilio Delmont Ribeiro deu entrada na unidade na madrugada de quarta-feira, 15 de dezembro, apresentando dificuldades para respirar e fortes dores no peito. Imediatamente, foi atendido pela equipe plantonista, que prestou os primeiros atendimentos, porém, durante essa avaliação apresentou parada cardíaca, sendo então reanimado. No momento, Maurilio encontra-se em estado grave, recebendo todo suporte necessário.

Enquanto isso, a empresa responsável por administrar a carreira da dupla anunciou nas redes sociais o cancelamento dos shows que ocorreriam nos dias 17 e 18 de dezembro, além de pedirem orações pela recuperação do artista. Luiza, por sua vez, republicou o comunicado em suas redes sociais com a seguinte legenda:

Por favor, orem. Só isso que eu peço com toda humildade do mundo. Cinco minutos, e dediquem uma oração ao Maurílio, por favor.

A dupla é conhecida principalmente por ter lançado o hit S de Saudade, além da música Furando o Sinal, em parceria com Marília Mendonça. Luiza, por sua vez, é namorada da ex-BBB20 Marcela McGowan.