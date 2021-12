Tristan Thompson assume ter traído Khloé Kardashian com personal trainer

15/12/2021 | 16:10



A saga envolvendo Tristan Thompson e Maralee Nichols continua! Recentemente, a personal trainer afirmou ter ficado grávida do jogador da NBA enquanto ele ainda se relacionava com Khloé Kardashian, o que chocou a web. Maralee, então, teve a criança e disse que o canadense ofereceu 75 mil dólares, o equivalente a 428 mil reais, para que ela abortasse. Nesta quarta-feira, dia 15, novas declarações de Thompson sobre o assunto vieram à tona.

Segundo o jornal Daily Mail, em documentos judiciais o jogador revelou que ele e Maralee se comunicaram por meses via Snapchat, falando sobre quando e onde iriam se encontrar para fazer sexo. Ele ressaltou, no entanto, que a relação dos dois era apenas baseada nisso e que não havia qualquer compromisso mais sério.

- Nos vimos esporadicamente entre dezembro de 2020 e 13 de março de 2021 e não tivemos relações sexuais na Califórnia naquela época. Nunca trocamos ligações, emails e mensagens de texto. Só nos comunicávamos pelo Snapchat. Não tivemos encontros no sentido tradicional em nenhum momento, não havia jantares em restaurantes, idas ao cinema, viagens ou qualquer outro indício de um relacionamento. Tivemos relações sexuais apenas em março de 2021 e em mais nenhuma outra época de 2021.

As relações sexuais teriam acontecido no dia do aniversário do atleta, 13 de março de 2021, data em que realizou diversas celebrações em Houston, nos Estados Unidos.

- Como eu falei, nosso relacionamento era baseado em sexo. Não teríamos nos visto em Houston se não fosse para ter feito sexo. Tenho certeza de que, se essa criança for considerada meu filho, a única data de concepção foi no dia do meu aniversário.

Caso você não saiba, o astro e Khloé Kardashian começaram um romance ioiô em 2016. O antigo casal chegou a romper o relacionamento em 2019, mas reataram em meados de 2020, encerrando de vez a relação em junho de 2021. Juntos, eles são pais da pequena True, de quatro anos de idade.