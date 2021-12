Xuxa Menghel revela que já desejou mal para o ex, Luciano Szafir: Hoje eu peço perdão

15/12/2021 | 16:10



Xuxa Meneghel fez uma revelação pra lá de inédita no novo programa Jornada Astral, apresentado por Angélica. Xuxa confessou que chegou a desejar mal para o ex, Luciano Szafir. Ela explicou que essa situação aconteceu após o nascimento de Sasha Meneghel, que é fruto do relacionamento dos dois.

- Ariano é muito egoísta. Quando a Sasha nasceu, eu estava separada do Lu. Eu tive um problema que pra mim o Lu era uma ameaça. Eu desejei mal pra ele, uma coisa que nunca desejei a ninguém, confessou.

A Rainha dos Baixinhos explicou que queria vê-lo bem longe dela - e da própria filha.

- Minha vontade era: Deus, dá pra arrumar pra ele um trabalho no Japão, na China, bem longe? [para poder ficar com a filha para si]. Olha só que loucura. Coitadinho, cara. Hoje eu peço perdão pra ele por tudo que eu pensei. Na hora não sei, talvez sejam os hormônios. Eu chorava muito.

A apresentadora ainda comentou sobre o relacionamento com Pelé, com quem namorou durante seis anos.

- Eu vivi com o Pelé seis anos e ele é escorpião. O meu primeiro relacionamento intenso e tenso.

Ainda focando nos signos de cada paixão de sua vida, Meneghel comentou sobre namorar Ayrton Senna, que era ariano assim como ela.

- Depois tive relacionamento com o Ayrton, que era ariano. A gente era muito igual, em todos os sentidos. E eu sabia que, no dia em que eu brigasse com ele, eu sendo cabeça dura, não iria ter equilíbrio. Depois o Lu [Szafir], capricorniano. O Lu sempre teve algo assim: Ela acha que vai fazer isso, eu vou deixar ela achar, mas vou acabar fazendo outra coisa. Ele acabava me levando nisso, e a gente ficava indo e voltando, contou ela.

E para completar, é claro que Xuxa falou sobre seu atual relacionamento com Junno Andrade, com quem está desde 2012.

- Já com o Ju, virginiano, ele me fez ter cãibra de tanto rir. A gente se dá muito bem em todos os sentidos. Ele me deu a calma, o equilíbrio, me trouxe música, me trouxe poesia.

O novo programa da HBO Max, apresentado por Angélica, seu primeiro trabalho fora da Globo, estreia no dia 21 de dezembro e contará com diversas celebridades. Jornada Astral irá trazer 12 episódios, um para cada signo do zodíaco, que contam sobre as jornadas dos convidados através da astrologia.