Príncipe William e Kate Middleton quebram protocolo real

15/12/2021 | 16:10



Sabemos que o Natal está próximo quando a Família Real divulga a imagem de seus cartões de Natal. Na última sexta-feira, dia 10, o Príncipe William e Kate Middleton compartilharam no Instagram a fotografia escolhida para este ano e escreveram:

É um prazer compartilhar uma nova imagem da família, presente no cartão de Natal deste ano.

A foto, feita no começo de 2021 quando a família viajou para a Jordânia, conta com a presença do casal e de seus três filhos, o príncipe George, de oito anos de idade, a princesa Charlotte, de seis anos, e o caçula, príncipe Louis, de três aninhos.

Mas, o que chocou a todos foi a quebra de protocolo inédita. Ao observar o Duque e a Duquesa de Cambridge, vemos que o príncipe está com a mão repousada no joelho de Kate, e ela no dele.

Não parece nada tão chocante, mas a própria Rainha Elizabeth II determinou que demonstrações de carinho em público deveriam ser evitadas pelos membros da Família Real, tornando esse ato uma norma que deve ser seguida.