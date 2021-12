Em São Bernardo, obra no Ribeirão dos Couros recebe aporte de R$ 95 milhões

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/12/2021 | 15:19



Atualizada às 15h40

A Prefeitura de São Bernardo oficializou, na manhã desta quarta-feira (15) a assinatura de convênio para a construção do novo sistema viário do Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis, que prevê a melhoria da mobilidade urbana na região. O projeto recebeu investimento de R$ 95 milhões por meio do Governo Federal. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB), ao lado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que cumpriu agenda no município.

O novo pacote de obras no município inclui a ligação da Avenida Piraporinha ao Corredor ABD. Ao todo, serão construídas seis pistas de rolamento no entorno do córrego, sendo sendo três em cada sentido, saindo da Avenida Piraporinha, em Diadema, até o corredor ABD, além de um novo elevado que irá desafogar o trânsito dessas vias e facilitar o acesso à Anchieta.

Em breve, mais informações.