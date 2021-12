Anitta manda indireta para internautas após receber ataques na web

15/12/2021 | 15:10



Recentemente, Anitta, que segue a religião do candomblé, postou uma imagem no Instagram ao lado de Sergio Pina, seu pai de santo. Alguns internautas, no entanto, não gostaram da publicação e direcionaram diversos comentários odiosos para a artista, criticando o clique e suas crenças. A musa não ficou calada e nesta quarta-feira, dia 15, fez questão de mandar uma indireta para as pessoas que a estavam atacando.

Nos Stories, ela dublou um áudio famoso da atriz Katiuscia Canoro, que diz:

- Bom dia sem filtro, muita gente falando m***a, hein. Muita gente falando m***a.

Na legenda do vídeo, então, a Girl From Rio escreveu:

Eu amo esse áudio, passa para o lado para ver outra coisa que amo, postando, em sequência, uma foto com seu pai, Mauro Machado, seu irmão, Renan Machado, e Sergio Pina.