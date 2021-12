Sarah Poncio posta foto ao lado de Josué e lamenta: Ficou um vazio

15/12/2021 | 14:10



Sarah Poncio usou as redes sociais para lamentar a saudade de Josué. A criança voltou para a família biológica no último dia 14, e agora mora no Ceará.

Na legenda, a influenciadora escreveu:

Ficou um vazio, o amor de mãe que eu sinto por você, nunca vai mudar.. só aumentou desde o primeiro momento em que eu te vi! Deus está cuidando de você, sempre estarei aqui por você também! Agradeço por ter compartilhado momentos lindos com você, filho.. A mamãe te ama, hoje e sempre!

Márcio Poncio, patriarca da família, também lamentou a partida do neto. Nos Stories, ele compartilhou uma foto em que Josué aparecia sorridente enquanto embarcava no Rio de Janeiro, e outra em que aparecia mais sério ao chegar no Ceará.

Peço a oração de todos vocês em torno desse menino, escreveu.

Ainda nesta quarta-feira, Sarah foi vista ao lado do namorado, Bruno Krupp, e dos filhos, José, de cinco anos de idade, e João, de três anos, visitando uma joalheria em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Os dois filhos de Poncio são frutos de seu relacionamento com Jonathan Couto.