Nick Cannon abre o coração ao falar sobre a morte do filho de apenas cinco meses de vida

15/12/2021 | 13:10



O apresentador Nick Cannon abriu o coração ao falar pela primeira vez sobre a morte do filho Zen, de cinco meses de idade. O bebê, fruto do relacionamento com Alyssa Scott, estava com um tumor no cérebro e não resistiu às complicações da doença.

Nós tivemos pouco tempo com um verdadeiro anjo. Meu coração está em pedaços. Queria ter feito mais, passado mais tempo com ele, tirado mais fotos. Queria ter abraçado Zen por mais tempo, disse ele para a revista People.

Zen nasceu em junho deste ano em Orange County, na Califórnia, Estados Unidos. Logo após o nascimento do bebê, Nick disse que o filho apresentou um tipo de infecção nos pulmões, mas os médicos achavam que não seria preocupante. No entanto, algumas semanas depois, os médicos já relataram que Zen estava com a cabeça crescendo rápido demais.

Em agosto veio o diagnóstico de que Zen estava com um raro e agressivo câncer no cérebro. Depois de uma intensa luta contra a doença, os pais resolveram que o melhor seria dar qualidade de vida ao bebê, que morreu no dia 5 de dezembro, ao lado dos pais.

Foi um privilégio ser a mãe do Zen. É tão lindo e encorajador ver até estranhos sendo tocados e movidos pela luz do Zen. O espírito e a luz do Zen brilharão para sempre, disse Scott, mãe do garoto.]

Além de Zen, Nick Cannon é pai dos gêmeos Zion Mixolydian and Zillion Heir, de cinco meses de vida, fruto da relação com Abby De La Rosa, de Powerful Queen, de 11 anos de idade, e Golden, de quatro anos, da relação com Brittany Bell, e dos gêmeos Moroccan e Monroe, de dez anos de idade, da relação com a ex-esposa e cantora Mariah Carey.