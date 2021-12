Bárbara Evans fala de julgamentos alheios sobre peso na gravidez: Isso é muito triste

15/12/2021 | 13:10



Grávida da primeira filha, Bárbara Evans não tem papas na língua na hora de falar sobre maternidade nas redes sociais. Desde o longo processo de fertilização in vitro até noites sem dormir, a modelo compartilha sua rotina com os seguidores. Desta vez, ela voltou a falar sobre os julgamentos alheios que vem recebendo por conta dos quilos que ganhou durante a gestação.

Realmente isso é muito triste. As pessoas julgam demais, e isso dói muito. Às vezes comentam... Às vezes acham que estão falando uma brincadeira, mas acaba doendo demais. As pessoas precisam entender que estamos passando pelo momento mais lindo de nossas vidas, mas temos que lidar com muitas coisas novas. Não é nada fácil, mas o conselho que te dou é: foque só em você, no seu bebê... Deixe as pessoas para lá. Pense que é uma fase e que tudo logo passa. Seja forte! Você não está sozinha, escreveu.