Marfrig retoma exportação de carne bovina para China após fim do embargo

15/12/2021 | 12:51



A Marfrig Global Foods informou em Comunicado ao Mercado que os certificados sanitários para exportação para China já estão sendo emitidos normalmente e que as exportações de carne bovina brasileira foram retomadas a partir desta quarta-feira, 15, de acordo com o Ministério da Agricultura.

A Marfrig é a empresa com maior número de plantas habilitadas para a China da América do Sul, com 13 plantas, das quais 7 no Brasil, seguido do Uruguai com quatro e Argentina com duas.