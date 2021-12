O que fazer em Porto Alegre – 10 atrações que não podem faltar no roteiro

Redação

Do Rota de Férias



15/12/2021 | 12:55



Quem procura o que fazer em Porto Alegre encontra muitas opções. A capital do Rio Grande do Sul é rica em atrações culturais e de lazer. Além disso, tem ótima oferta gastronômica.

O que fazer em Porto Alegre

Entre passeios e experiências, confira o que fazer em Porto Alegre. São 10 atrações que não podem ficar de fora o seu roteiro.

Guaíba

Theatro São Pedro

Mercado Público

Santander Cultural

Centro de Cultura Mário Quintana

Fundação Iberê Camargo

Museu de Ciências e Tecnologia

Parque da Redenção

Churrasco com show

Arena e Beira-Rio

1 Guaíba

Por conta do Rio Guaíba, a capital gaúcha tem praias, com direito a areia fofa e calçadão. É uma delícia ver o pôr do sol ali, assim como caminhar e andar de bike pela orla arborizada.

2 Theatro São Pedro

Um dos orgulhos da cidade, o Theatro São Pedro foi inaugurado em 1858 em estilo barroco português. Da sacada do primeiro andar, onde fica um café, dá para ver a Praça da Matriz de um ângulo interessante. Ali estão o Palácio do Governo e a catedral.

Endereço: Praça Mal. Deodoro, S/N – Centro Histórico, Porto Alegre

3 Mercado Público

Este é o local dos clássicos, como as bancas especializadas em ervas para o preparo do chimarrão e a que serve salada de frutas com nata. O Mercado Público também concentra bons restaurantes.

Endereço: Largo Jorn. Glênio Péres, 1 – Centro Histórico, Porto Alegre

4 Farol Santander

Com paredes de granito rosa, o Farol Santander é um palácio que reúne salas de exposições, cinema e um belo espaço envidraçado para shows. No café, as mesas estão instaladas onde antes era o cofre do banco, que conserva as portas metálicas de quase um metro de espessura.

Endereço: Rua 7 de Setembro, 1028 – Centro Histórico, Porto Alegre

5 Casa de Cultura Mário Quintana

Localizado em um antigo hotel onde viveu o poeta Mário Quintana, a Casa de Cultura Mário Quintana reúne teatro, cinema, exposições temporárias e um agradável café, entre outros ambientes. De lá, é possível observar o pôr do sol no Guaíba.

Endereço: R. dos Andradas, 736 – Centro Histórico, Porto Alegre

6 Fundação Iberê Camargo

À beira do Rio Guaíba, o prédio branco projeto pelo português Álvaro Siza, que ganhou importantes prêmios de arquitetura, tem quatro andares interligados por rampas. As salas da Fundação Iberê Camargo abrigam peças do pintor gaúcho Iberê Camargo, bem como mostras temporárias de arte contemporânea.

Endereço: Av. Padre Cacique, 2000 – Cristal, Porto Alegre

7 Museu de Ciências e Tecnologia

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS reúne cerca de 750 atividades, a maior parte interativa, ilustrando conceitos sobre universo, corpo humano, física, matemática e meio ambiente.

Endereço: PUCRS Prédio 40, Av. Ipiranga, 6681 – Partenon, Porto Alegre

8 Parque da Redenção

O Parque da Redenção, ou Farroupilha, é a grande área verde da cidade. Aos domingos, recebe o Brique da Redenção, uma feira de antiguidades na qual se vende todo tipo de quinquilharia, de revistas da semana passada a louças e pratarias.

Endereço: Av. João Pessoa, s / nº – Farroupilha, Porto Alegre

9 Churrasco com show

Há excelentes churrascarias na cidade, que servem costelas e outras carnes de dar água na boca. As mais turísticas promovem shows folclóricos, que mostram um pouco das tradições do lado gaúcho dos pampas. O auge fica por conta da exibição com boleadeira, laço curto com pedras nas pontas.

10 Arena do Grêmio e Beira-Rio

Os estádios de futebol dos grandes clubes gaúchos são um show. A Arena do Grêmio é multiuso e abriga diversos eventos. O Beira-Rio, por sua vez, foi reformado para a Copa do Mundo de 2014 e ganhou uma fachada imponente. Ambos são abertos à visitação. Vale a pena colocar ambos no roteiro de o que fazer em Porto Alegre.

Endereço (Arena do Grêmio): Av. Padre Leopoldo Brentano, 110 – Farrapos, Porto Alegre

Endereço (Beira-Rio): Av. Padre Cacique, 891 – Praia de Belas, Porto Alegre