Neymar, Ozark, The Walking Dead: confira as estreias da Netflix em janeiro

As estreias da Netflix em janeiro de 2022 foram divulgadas. Entre as novidades estão séries, filmes, animes e mais. Confira, abaixo, o que chega ao streaming em breve.

Em tempo: as datas da programação das estreias da Netflix em janeiro de 2022 podem variar sem aviso prévio.

Estreias da Netflix em janeiro de 2022: séries

Temporada de Verão (21/1/2022)

Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa um verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surfe e segredos. Estrelada por Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge Lopez e André Luiz Frambach.

Rebelde (5/1/2022)

Está chegando mais uma geração de alunos e, com eles, novos amores e amizades. Mas uma misteriosa sociedade ameaça destruir as aspirações musicais dessa turma. Com a brasileira Giovanna Grigio no elenco.

A Vizinha da Mulher na Janela (28/1/2022)

A vida de uma artista desiludida vira de cabeça para baixo quando ela vê (ou acha que viu) um crime acontecendo. Protagonizada por Kristen Bell.

Ozark: Temporada 4 (21/1/2022)

A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes. Estrelada por Jason Bateman e Laura Linney.

Feria: Segredos Obscuros (28/1/2022)

Na Andaluzia dos anos 1990, duas irmãs rejeitadas pela sociedade buscam a verdade por trás do desaparecimento dos pais, acusados de matar 23 pessoas em um ritual.

Jonathan Van Ness Quer Saber… (28/1/2022)

Inspirada em podcasts, stand-ups e cabelos incríveis: vem aí uma nova série de Jonathan Van Ness.

The Sinner: Temporada 4: Percy (26/1/2022)

A série de suspense indicada ao Globo de Ouro está de volta para uma nova temporada. Estrelada por Bill Pullman.

The Club: Parte 2 (6/1/2022)

A origem da culpa de Matilda vem à tona com a volta de uma figura do passado. Rasel e Ismet chegam a um impasse, e a violência toma conta de Istambul, na Turquia

Mansão Hype (7/1/2022)

Um olhar revelador sobre as vidas das maiores estrelas das redes sociais.

Operação Ecstasy: Temporada 3 (10/1/2022)

Esperando mudar de vida, Bob aceita uma perigosa missão secreta para expor um informante na polícia, mas outra vez cruza com Ferry Bouman.

After Life – Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3 (14/1/2022)

Tony (Ricky Gervais) pode até estar um pouco menos rabugento, mas continua sem conseguir preencher o vazio deixado pela morte da esposa.

The House (14/1/2022)

Esta antologia de comédia ácida e excêntrica foi dirigida por grandes talentos da animação independente em stop-motion.

Arquivo 81 (14/1/2022)

Ele foi contratado para restaurar uma coleção de fitas de vídeo, mas acaba reconstruindo o trabalho de uma documentarista que investigou uma seita perigosa.

Brincando com Fogo: Temporada 3 (19/1/2022)

Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que, para ganhar o prêmio de 100 mil dólares, eles precisam renunciar ao sexo.

Juanpis González – A Série (19/1/2022)

Um homem muito rico e imaturo tenta encontrar o equilíbrio entre levar uma vida de privilégios e fazer a coisa certa.

Soy Georgina (Em breve)

Acompanhe o dia a dia de Georgina Rodríguez: modelo, mãe, influenciadora, empresária, bailarina e namorada de Cristiano Ronaldo.

Três vezes Paixão (28/1/2022)

O amor pode ser um assunto complicado especialmente para uma família que comanda um salão de festas de casamento.

À Tona (28/1/2022)

A vida de uma mulher vira do avesso quando ela precisa escolher entre arriscar a vida da própria família ou voltar a ser uma agente russa.

Riverdale – Temporada 5 (20/1/2022)

O último ano do ensino médio está chegando ao fim. Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) e Jughead (Cole Sprouse) lidam com o amor, o desejo e a lealdade, além de novos mistérios.

The Walking Dead – Temporada 10 (30/1/2022)

Os Sussurradores tentam dividir e conquistar os sobreviventes, acabando com os breves momentos de calma e a esperança de reconstruir a civilização.

Estreias da Netflix em janeiro de 2022 : filmes

Mãe x Androides (7/1/2022)

Em um mundo pós-apocalíptico assolado pela revolta dos androides, uma jovem grávida e seu namorado buscam desesperadamente um lugar seguro.

A Origem do Mundo (11/1/2022)

Depois que o coração de Jean-Louis para de bater, ele precisa encarar suas questões edipianas e fazer uma pergunta impensável à mãe ou morrer em três dias.

Tratamento de Realeza (20/1/2022)

A cabeleireira Izzy jamais perderia a chance de trabalhar no casamento de um príncipe — mas um clima entre os dois vai abalar o equilíbrio entre amor e dever real.

Indecente (13/1/2022)

Grace Miller é uma escritora de livros de mistério, famosa pelo instinto para resolver crimes. Agora, ela vai precisar de todo esse talento para investigar o assassinato da irmã.

Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada (1/1/2022)

A família Beecroft está louca para gastar a herança do patriarca, mas tem uma certa alguém que não vai deixar isso acontecer.

Essa Não É uma Comédia (14/1/2022)

Enfrentando uma encruzilhada na vida, um comediante recebe uma proposta curiosa da melhor amiga.

Munique: No Limite da Guerra (21/1/2022)

No outono de 1938, um oficial britânico e um diplomata alemão se conhecem em Munique e tentam evitar a guerra na Europa. Baseado no livro de Robert Harris.

O Páramo (6/1/2022)

A rotina pacata de uma família que vive isolada da sociedade é desestabilizada com a chegada de uma criatura assustadora.

Virando a mesa (10/1/2022)

Um policial chefia a operação para fechar uma jogatina ilegal e, para conseguir informações, decide entrar no jogo — mas a situação sai de seu controle. Um filme de Caio Cobra com Rainer Cadete, Stepan Nercessian, Natallia Rodrigues e Cláudio Manoel.

Inimiga Perfeita (24/1/2022)

O arquiteto Jeremiasz Angust conhece uma jovem falante no aeroporto e acaba perdendo seu voo. Ele tenta se livrar dela, mas a conversa vai ficando suspeita.

Memória de um Crime (2/1/2022)

Um paciente com amnésia sai do hospital psiquiátrico e recebe uma droga experimental para tentar recuperar o dinheiro de um grande roubo. Um filme de Brian A. Miller com Sylvester Stallone, Matthew Modine, Ryan Guzman, Christopher McDonald.

A Epidemia (30/1/2022)

Após um acidente aéreo em uma pequena cidade, uma poderosa arma biológica secreta é liberada, fazendo com que os residentes sejam transformados em maníacos homicidas. Estrelado por Joe Anderson, Timothy Olyphant e Radha Mitchell.

O Banquete (24/1/2022)

No fim dos anos 1980, em uma época de instabilidade política e incerteza geral no Brasil, um jornalista descobre segredos sobre o presidente, que poderão colocar em risco o futuro da nação. Um filme de Daniela Thomas com Drica Moraes, Mariana Lima, Bruna Linzmeyer e Chay Suede.

Um Lugar Silencioso (1/1/2022)

Isolada do mundo, uma família precisa viver em completo silêncio, já que qualquer barulho pode atrair criaturas alienígenas assustadoras. Um filme de John Krasinski com Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Estreias da Netflix em janeiro de 2022: documentários e especiais

Neymar: O Caos Perfeito (25/1/2022)

A série documental em três partes mostra um dos atletas mais famosos e bem pagos da história – e também um dos mais polêmicos – como você nunca viu antes.

Estreias da Netflix em janeiro de 2022: crianças e família

Ada Batista, cientista: Temporada 2 (25/1/2022)

Nesta temporada, Ada e seus amigos fãs de ciência procuram respostas no céu, na terra e em toda parte!

Angry Birds: Loucuras de Verão (28/1/2022)

Vai voar pena para todo lado! Os adolescentes Red, Chuck, Bomba e Stella passam um verão com outros Angry Birds em um acampamento.

Série Grandes Jornadas Pokémon (28/1/2022)

Ash tenta vencer o Campeonato da Coroação Mundial, e Goh continua a saga para capturar todos os Pokémon. Juntos, eles vivem uma grande aventura!

Power Rangers: Dino Fúria – Temporada 1 (1/1/2022)

Com a força pré-histórica dos dinossauros, a nova equipe de Power Rangers precisa enfrentar o exército de criaturas alienígenas que está atacando a Terra.

O Melhor da Pré Escola 1-3 (3/1/2022)

A pré-escola vai ficar ainda mais divertida com a ajuda do Patati Patatá! Todo mundo pronto para cantar as musiquinhas que a gente mais ama?

Estreias da Netflix em janeiro de 2022: anime

DOTA: Dragon’s Blood: Livro 2 (6/1/2022)

O caos e a desordem imperam, e agora os heróis precisam se unir para combater as forças que ameaçam mergulhar o mundo nas trevas.

Fora de Órbita (28/1/2022)

Em 2045, duas crianças nascidas na Lua e três terráqueas tentam sobreviver a um acidente na estação espacial onde moram.