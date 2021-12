80, 90, 2000: confira as músicas mais ouvidas por décadas no Spotify

Da Redação

O fim de 2021 está se aproximando e, com ele, há uma chuva de retrospectivas por aí. Por isso mesmo, o Spotify revelou uma lista com as músicas mais ouvidas dos anos 1980, 1990, 2000 e 2010 na plataforma no Brasil.

Confira abaixo as canções mais ouvidas das últimas quatro décadas no País.

Músicas mais ouvidas dos anos 80

Legião Urbana – Tempo Perdido The Police – Every Breath You Take Guns N’ Roses – Sweet Child O’ Mine Cazuza – Exagerado David Bowie , Queen – Under Pressure – Remastered 2011

Músicas mais ouvidas dos anos 90

Djavan – Se… R.E.M. – Losing My Religion Alceu Valença – La Belle De Jour Charlie Brown Jr. – Zóio De Lula Alceu Valença – Anunciação

Músicas mais ouvidas dos anos 2000

Ana Cañas, Nando Reis – Pra Você Guardei O Amor Charlie Brown Jr. – Só os Loucos Sabem Lulu Santos – Apenas Mais uma de Amor Charlie Brown Jr. – Dias De Luta, Dias De Glória Linkin Park – In the End

Músicas mais ouvidas dos anos 2010