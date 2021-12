Rico Melquiades comove a web ao pedir show de Marília Mendonça em A Fazenda

15/12/2021 | 12:10



Confinado em A Fazenda e sem saber dos acontecimentos do mundo exterior, Rico Melquiades, um dos finalistas do reality, comoveu os fãs de Marília Mendonça ao pedir um show da Rainha da Sofrência na grande final do programa, que vai rolar na próxima quinta-feira, dia 16.

Enquanto se arrumavam, Rico, Bil, Mari e Solange começaram a levantar hipóteses do que vai rolar no dia e se haveria algum show especial. O influenciador logo disparou:

- Queria uma sofrência, Marília Mendonça!

A sertaneja morreu no dia 5 de novembro em um trágico acidente aéreo e quem ficou surpreso com a notícia foi Dynho Alves, o último eliminado da atração ao lado de Sthe Matos. Erasmo Viana contou para o ex-peão que estava cancelado aqui fora e mencionou que sua eliminação foi no mesmo dia da morte da cantora.

- Irmão, eu sai canceladão também. Foi sinistro... Tipo assim, foi uma semana de nevoeiro e nego falando. A Marília Mendonça morreu no dia que eu sai.

- Ca***o, mano. O que foi?, disparou Dynho, de boca aberta.

- Ele não sabia, mano, repreendeu Gui Araújo por Erasmo despejar muita informação de uma vez.