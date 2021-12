Final do MasterChef é marcada por memes e fãs criticando eliminados

15/12/2021 | 11:10



Como já dizia Erick Jacquin, a final do MasterChef, que rolou na última terça-feira, dia 14, teve muito tômpero! A última disputa deixou os fãs do reality gastronômico com os nervos à flor da pele e rendeu muitos memes na internet. Isso porque, a torcida pelos finalistas - Isabella, Eduardo e Kelyn - estava acirradíssima, já que o público de casa apontava os três como os melhores candidatos. Ou seja, qualquer um que ganhasse faria a galera feliz.

Minha torcida é do Edu, mas vai ser super merecido qualquer vitória, a final mais justa da história do MasterChef, escreveu um seguidor.

No entanto, quem levou a melhor mesmo foi Isabella Scherer, que conquistou a vitória da oitava temporada. Inclusive, os fãs acreditam que certo spoiler foi dado quando, em determinado momento da temporada, a menina ficou ao lado dos últimos vencedores da atração. Seria aquele o resultado da decisão e ninguém havia percebido?

Outra figura que roubou a cena foi Helena Rizzo, a jurada que substituiu Paola Carosella no reality. Assim como no decorrer dos episódios, na final não foi diferente e Rizzo foi altamente elogiada.

A maior surpresa da temporada foi a chef Helena Rizzo. Quem não se apaixonou por essa mulher viu o programa errado, disparou um internauta.

Por outro, alguns ex-participantes foram um tanto quanto criticados na web! José Sérgio e Amanda, por exemplo, despertaram a fúria dos telespectadores ao se comunicarem com os finalistas diretamente do mezanino.

O programa vai começar e já imagino o chato do Sério gritando do mezanino, criticou um seguidor.

Alguém tira a Amanda do episódio ou desliga o microfone dela, pelo amor!, comentou outro.